Nicole Wallace de Culpa Mia establece el acuerdo de Amazon MGM, ‘Postales de Italia’

Nicole WallaceLa estrella española de los originales internacionales más grandes de Prime Video «,»Falla de Mia«Y» Culpa Tuya «, ha firmado un trato exclusivo de talentos con Amazon MGM Studios.

Bajo el pacto, Wallace trabajará con Amazon MGM Studios para encontrar proyectos en los que puede protagonizar en la alineación global de televisión y cine de la compañía en Prime Video. El primer proyecto bajo el acuerdo en el que Wallace protagonizará es «Postales de Italia«, La recientemente anunciada serie original de la italiana en inglés creada por Lisa Riccardi y Damiano Bruè y dirigida por la directora ganadora del Oscar Jessica Yu, cuyos créditos incluyen» 13 razones por las cuales «,» Solo asesinatos en el edificio «y» The Morning Show «. La noticia se anunció durante el evento de retiro de Prime Video en Ibiza el día de hoy.

«Postales de Italia» sigue las desventuras de Mia, una joven heredera de Nueva York joven y mimada que es enviada por su abuelo a Palermo, sin dinero ni lujos, para trabajar como agente inmobiliario en el negocio familiar. La producción comenzó en septiembre. La serie es coproducida por Amazon MGM Studios con Gaumont Italia y estará disponible exclusivamente en videos principales en más de 240 países y territorios en todo el mundo.

El acuerdo de Holding aparece inmediatamente del increíble éxito de la franquicia «Culpables», basada en la trilogía de libros «Culpables» del New York Times de Mercedes Ron Ron. Las dos primeras películas en la trilogía, tituladas «Culpa Mía» y «Culpa Tuya», en las que Wallace protagonizó, rompió los registros como los originales internacionales más vistos en el video principal en 2023 y 2024, respectivamente.

«Nicole Wallace se ha conectado con el público en todo el mundo a través de su rendimiento auténtico en la franquicia Culpables», dijo Nicole Clemens, vicepresidente y directora de originales internacionales en Prime Video y Amazon MGM Studios. «Su capacidad natural para aportar profundidad emocional a sus personajes resuena con los espectadores en diferentes países y culturas. Este acuerdo de talento representa nuestra emoción sobre el potencial global de Nicole y refuerza nuestro compromiso de fomentar el talento internacional emergente que puede ayudar a contar historias convincentes para nuestra audiencia global».

Wallace, que tiene una doble ciudadanía de EE. UU. Y español, dijo: «Esta asociación es una oportunidad soñada para crecer, colaborar con voces visionarias y ayudar a dar vida a historias significativas».

«Mientras me preparo para jugar ‘Mia’ en postales de Italia, dirigida por la brillante Jessica Yu, me siento más inspirado que nunca para empujarme creativamente y explorar personajes con profundidad y complejidad», continuó Wallace. El actor también elogió a Amazon MGM Studios por su «compromiso con la narración audaz y intrépida».

El capítulo final de la franquicia de «Culpables», «Culpa Nuestra» («Nuestra culpa»), se estrenará en el video principal el 16 de octubre. Ya rompió discos con su trailer, que se convirtió en el más visto para una película de transmisión original con 163 millones de visitas en una semana.

Wallace también protagoniza «The House of Spirits», la próxima serie limitada original de Amazon en Chile que proviene de Filmnation, Fabula y la productora Eva Longoria. El programa se estrenará en 2026. Basado en la novela aclamada por la crítica de Isabel Allende, «The House of Spirits», Wallace interpreta a una joven Clara del Valle junto a un elenco latino de estrellas que incluye a Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Fernanda Castillo.

El joven actor con sede en Madrid protagonizó anteriormente la serie limitada «Ni una Mas» («Raising Voices»), basada en la novela de Miguel Saez Carral. La serie debutó a 25,4 millones de espectadores en Netflix y fue el drama de idioma no inglés más visto en el streamer a nivel mundial durante dos semanas. Ella estalló en la serie española «Skam España», basada en el exitoso drama adolescente noruego.

Wallce está representado por TFC Management y Triana Management.