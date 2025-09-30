Nicole Kidman y Keith Urban Divorce: el actor oficialmente archiva

Nicole Kidman ha solicitado oficialmente el divorcio de Keith Urban Después de 19 años de matrimonio, La gente confirma. La noticia de la presentación del ganador del Oscar llega un día después Variedad confirmado Kidman y la estrella de la música country se separaron. La ex pareja comparten dos hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, que ahora tienen 17 y 14 años, respectivamente.

Urban y Kidman se casaron en Sydney, Australia, en junio de 2006, después de reunirse un año antes en la G’day USA Gala en Los Ángeles, un evento que promueve Australia. Luego se convirtieron en una de las parejas de poder más visibles de Hollywood durante casi dos décadas, con Urban que a menudo asiste a los diversos eventos cinematográficos de Kidman (desde estrenos hasta ceremonias de premiación como los Oscar y los Premios Emmy) y Kidman que asisten a los conciertos de Urban y otros eventos musicales. Los dos caminaron juntos por la alfombra roja en los Premios de la Academia de Música Country en mayo de 2025 y fueron vistos en Nashville en junio viendo al club de fútbol de Los Ángeles jugar un juego durante la Copa Mundial del Club de la FIFA.

En los primeros meses de su matrimonio, Kidman organizó notablemente una intervención para Urban en medio de sus luchas con el abuso de alcohol. Urban entró en rehabilitación y continuaría acreditando a Kidman por ser integral a su rehabilitación y sobriedad. Cuando Kidman recibió el AFI Lifetime Achievement Award en 2024, Urban relatado en su discurso tributo cuánta influencia positiva fue ella en su vida cuando se conocieron.

«Cuatro meses después de un matrimonio, estoy en rehabilitación durante tres meses», dijo Urban. «No tenía idea de lo que nos iba a pasar … y si quieres ver cómo se ve realmente el amor en la acción, dale un giro. Nic empujó a través de cada voz negativa, estoy seguro de que incluso algunos de los suyos, y ella eligió el amor. Y aquí estamos esta noche, 18 años después».

«Ella es cruda, pero resistente; es seria y una tontería completa. También tiene un poco de mantra, elige el amor», Urban agregó el tiempo. «Ella tiene la capacidad de amar como nadie que he conocido».

Kidman y Urban celebraron su 19 aniversario de bodas en junio. Urbano marcado la ocasión por Publicación en Instagram Una foto en blanco y negro de la pareja que se abraza junto con la leyenda: «Feliz aniversario bebé».