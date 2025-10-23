Nicole Kidman y Gwyneth Paltrow asistirán a Vogue World: Hollywood

Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Ayo Edebiri, Dakota Johnson y Miley Cyrus son sólo algunos de los nombres destacados que se esperan en Mundo Vogue: Hollywood el 26 de octubre.

La lista de invitados para el evento del desfile de moda, que tendrá lugar en Paramount Studios, también incluirá a Ashley Park, Greta Lee, Karol G, Maitreyi Ramakrishnan, Mona Zaki y la cantante Rina Sawayama.

También se anunció el jueves por la mañana que el evento incluirá actuaciones de Doja Cat y Gracie Abrams.

Las ganancias de las entradas benefician al Entertainment Community Fund, que se centra en apoyar a los profesionales de la comunidad de disfraces afectados por los incendios forestales de Los Ángeles.

El espectáculo contará con colaboraciones de destacados diseñadores de vestuario con casas de moda para crear trajes originales de películas clásicas, así como piezas reinventadas que se inspiran en películas icónicas. Las parejas incluyen a Colleen Atwood con McQueen, Milena Canonero con Louis Vuitton, Ruth E. Carter con Balmain, Catherine Martin con Miu Miu, Arianne Phillips con Marc Jacobs, Sandy Powell con Valentino y Jacqueline West con ALAÏA.

Fear of God’s Jerry Lorenzo ha diseñado una colección cápsula de ocho piezas de Vogue World: Hollywood que celebra los lugares emblemáticos de Los Ángeles. Las piezas de edición limitada estarán disponibles en miedodedios.com y en la tienda de Maxfield LA, y el 100 % de las ganancias también se destinará al Entertainment Community Fund.

La coreógrafa nominada al Emmy Fatima Robinson, conocida por su trabajo con Beyoncé, Michael Jackson y Lenny Kravitz, dirigirá la coreografía, y Aron Forbes y Derek Renfroe de Sounds We Feel supervisarán la música. La escenógrafa es Jess Gonchor. Marie Julie Craeymeersch de Mode and the Moon dirige la producción, Jen Green de Genevieve Productions es la productora del programa, Pepe Avila del Pino es el director de fotografía consultor y Stephen Galloway es el director de movimiento del programa. Pat McGrath Labs regresa como la marca oficial de maquillaje con Pat McGrath a cargo del diseño y ejecución del maquillaje. El peinado estará a cargo de Jimmy Paul y Kérastase será su socio oficial. Se obtuvo una selección curada de vestuario y accesorios del patrocinador de Vogue World, eBay.

El evento, dirigido por Mark A. Ritchie de Southpaw Productions, ganador del premio Emmy y nominado al Grammy, se transmitirá en vivo a nivel mundial a las 6 p. m., hora del Pacífico.