Nicole Kidman se divorció después de 19 años de matrimonio

Nashville, VIVA – Las noticias impactantes provienen del hogar Nicole Kidman Y Keith Urban. Después de 19 años de matrimonio, la principal pareja de celebridades se separó. Gente Confirmando que la actriz ganadora del Oscar ha presentado oficialmente un divorcio de la estrella del campo.

Envío divorciado Kidman realizado el martes 30 de septiembre de 2025, en Nashville, donde la pareja vivió desde 2007. En los documentos judiciales obtenidos GenteKidman incluye la fecha de presentación como fecha de separación, con la razón «Diferencias que no se pueden conciliar». Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Kidman, de 58 años, y Urban, de 57 años, se casaron en junio de 2006 después de familiarizarse en una gala en Los Ángeles un año antes. Desde el matrimonio, fueron bendecidos con dos hijas, Sunday Rose (17) y Faith Margaret (14).

Aunque esta decisión fue finalmente oficial, una fuente dijo que Kidman en realidad no quería divorcio.

«Nicole no quiere esto, ha luchado para salvar el matrimonio. La hermana de Nicole [Antonia] se ha convertido en una roca y a toda la familia de Kidman United para apoyarse mutuamente «, dijo la fuente, citada GenteJueves 2 de octubre de 2025.

Este divorcio ocurre después de un verano ocupado para ambos. Kidman está en Londres para filmar la película Practical Magic 2, mientras que Urban está experimentando una serie de giras mundiales High and Alive. Según otras fuentes, las condiciones de su hogar han sido tenues durante mucho tiempo.

«Su separación en realidad no es un secreto. Han vivido por separado durante un tiempo. Las personas cercanas a Keith sienten que la separación es inevitable», dijo la fuente.

De hecho, a lo largo de su matrimonio, Kidman y Urban a menudo muestran una relación cálida en el público. En 2024, Kidman incluso lo llamó muy afortunado para tener a Keith. Hacia Met Gala en el mismo año, afirmó estar nervioso porque estaba acompañado por su esposo.

Esta separación también se sintió irónica porque tres meses antes, Kidman celebró el 19 aniversario de bodas con una dulce carga en Instagram. Compartió un retrato íntimo de Urban.

«Feliz cumpleaños querido @keithurban», escribió la estrella de Aquaman.

Hasta ahora, tanto Kidman como Urban no han proporcionado comentarios oficiales relacionados con el proceso de divorcio.