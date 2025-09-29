Nicole Kidman, Keith Urban se separan después de 19 años de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban se están separando, Variedad confirma. La pareja ha estado casada durante 19 años.

Kidman, de 58 años, y Urban, de 57 años, se conocieron por primera vez en 2005 en la G’day USA Gala en Los Ángeles, un evento que promueve su país de origen compartido de Australia. La pareja se hizo pública con su compromiso poco más de un año después antes de casarse en Sydney en junio de 2006. Las dos comparten dos hijas, el domingo Rose y Faith Margaret, que ahora tienen 17 y 14 años, respectivamente.

En los primeros meses de su matrimonio, Kidman organizó una intervención para que su esposo confrontara sus luchas con el abuso de alcohol, lo que llevó a Urban a ingresar a la rehabilitación.

La pareja había sido un elemento habitual en alfombras rojas en los últimos 20 años, incluidas apariciones en la Gala Met, los Premios de la Academia y los Premios de la Academia de Música Country. En abril de 2024, Kidman fue honrado con el AFI Life Achievement Award en una gala de Hollywood, que Urban dio un discurso en el escenario.

Más por venir ...