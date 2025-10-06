Nicole Kidman, Elle Fanning Thriller ‘Discrecion’ aterriza en Paramount+

Paramount+ ha otorgado una orden directa a la serie al drama legal «discreción» protagonizada por Nicole Kidman y Elle Fanning, Variedad ha confirmado.

El proyecto se basa en la historia corta del mismo nombre por Chandler Baker y será producido por A24 para Paramount. Marca el último gran compromiso de Paramount ya que Skydance adquirió el estudio Legacy.

La logline de la serie establece: “Lenny (Fanning), una asociada de verano en un prestigioso bufete de abogados de Dallas, desenfoca una red de NDAS enmascarando una verdad oscura. Cuando se da cuenta de que firmó el mismo acuerdo, sus descubrimientos la pusieron en la cruz de la socia femenina más poderosa de la firma, Sharon (Kidman), superan su mentor-procégé dinámica y plantea la pregunta: ¿quién tiene la segunda secria?

Baker está escribiendo y produciendo la serie ejecutiva, con Kidman y Fanning Ejecutivo produciendo también. Susannah Grant también está adjunta a productos ejecutivos.

