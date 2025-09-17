Nicole Kidman, Elle Fanning protagonizará el programa legal A24 ‘Discreción’

Nicole Kidman y Elle Fanning protagonizará una serie de thriller legal de A24 titulada «Discreción. «

El programa se basa en una historia corta aún por publicar por el autor de «The Husbands» y «Whisper at Work» Chandler Baker, quien adaptará su propio trabajo para la pequeña pantalla. A24 adquirió los derechos de la serie a «discreción» en lo que la compañía llama una «situación altamente competitiva».

Poco se sabe sobre «discreción» que no sea en Dallas y se inspira en la experiencia de Baker trabajando como abogado corporativo. Ella planea desarrollar la historia en una serie en curso y producirá productores ejecutivos junto con Susannah Grant («increíble», «Erin Brockovich»). Los productores ejecutivos también incluyen Fanning y sus socios de Lewellen Pictures Dakota Fanning y Brittany Kahan Ward; Kidman y Per Saari bajo su banner de películas de Blossom; Panadero; Conceder; Jordan Cerf; y Joe Hipps bajo su corte a Banner en A24.

Actualmente, Baker está adaptando su novela «The Husbands» para Amazon MGM y el Plan B con Kristen Wiig adjunto a Star and Produce. Su primer largometraje, «Oh. What. Fun.», Coescrito con Michael Showalter y, según su cuento del mismo nombre, se estrenará durante la temporada de vacaciones en Amazon Prime. Y ella también tiene una adaptación televisiva de su novela «Cutting dientes» en las obras.

Fanning y Kidman han protagonizado previamente películas juntas, incluidos «The Beguiled» de 2017 y «Cómo hablar con Girls at Fiestes», que A24 distribuyó en los Estados Unidos. Kidman recientemente dirigió la triller sexual A24 «Babygirl» y protagonizó la miniserie de Netflix «La pareja perfecta». Fanning está caliente en su papel en la película biográfica de Bob Dylan «A Complete Desconocido» y también protagoniza el próximo contendiente de Oscar «Sentimental Value», de Joachim Trier.

Baker está representado por CAA, Writers House, Linden y Jackoway Austen Tyerman. Kidman es representado por CAA, Media Talent Group y Jackoway Austen Tyerman. Fanning está representado por UTA, TFC Management y Hansen Jacobsen. Grant está representado por UTA y Adam Berkowitz de Lenore Entertainment Group.