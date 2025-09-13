Nicole Kidman dice que ‘Practical Magic 2’ ha envuelto la producción

Los fanáticos no tendrán que esperar demasiado más para ver a las hermanas Owens de regreso en la pantalla grande.

Nicole Kidman tomar a Instagram Sábado por la mañana para anunciar que «Magia práctica 2«Ha envuelto la producción.

«Esa es una envoltura en ‘Practical Magic 2′», lea la leyenda, «Gracias al elenco y al equipo por toda tu magia».

La muy esperada secuela de la comedia de fantasía de 1998 es establecido para llegar a los cines el 18 de septiembre de 2026. Kidman, así como coprotagonistas originales Sandra bullockAmbos repetirán sus roles como hermanas Sally y Gillian Owens, quienes descenden de un histórico linaje de brujas. En la primera película, basada en la novela de 1995 de Alice Hoffman, las Hermanas Owens deben detener una maldición que mata a cada hombre del que se enamoran. Los detalles de la trama para «Practical Magic 2» todavía están en secreto, pero la película se basa en otro libro de la serie «Practical Magic» de Hoffman.

Estrellas originales Dianne West y Stockard Channing también regresarán para la secuela. Están preparados para repetir sus roles como Jet y Frances, respectivamente, las excéntricas tías de las hermanas Owens que los educan sobre todo lo mágico. Otros miembros del reparto incluyen a Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod y Joey King.

La directora de «Bird Box», Susanne Bier, dirigirá la película de un guión coescrita por Akiva Goldsman, quien también coescribió la primera «magia práctica», y Georgia Pritchett.

La «magia práctica» original no fue un éxito de taquilla en su lanzamiento de 1998, solo recaudó $ 68.3 millones en todo el mundo contra su presupuesto de $ 75 millones. Sin embargo, la película logró el estado de éxito de culto en el video casero.