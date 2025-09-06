Nicole Avant y Ted Sarandos honrados en Yes Gala

En la celebración del 25 aniversario del jueves por la noche del programa de becas de Eric Eisner, sí, para jóvenes desfavorecidos y desatendidos, Chuck Lorre hizo una donación sorpresa de $ 1 millón. El evento recaudó más de $ 6 millones para la organización sin fines de lucro.

Organizado por Will Arnett, el evento tuvo lugar en un club privado en Los Ángeles. Pareja Nicole antes y Ted Sarandos Fueron honrados por su compromiso de larga data con la educación y el edificante de los jóvenes y más allá de Los Ángeles.

Los presidentes de eventos Brian y Veronica Grazer presentaron al dúo el premio en el escenario.

Durante el discurso de aceptación de Avant, habló sobre el poder de decir «sí» y cómo su apertura ha contribuido a la longevidad de su carrera como autora, productora, filántropo, empresaria y ex embajadora estadounidense en las Bahamas.

«Decimos que sí a las personas, la oportunidad y estar vivo», dijo Avant. «Decimos que sí a ser bueno y ser generoso. Decimos que sí a tener un propósito y ser impulsado. Honestamente es mi palabra favorita».

Ella continuó: «Todos los que han sido parte del programa YES, quiero saludarlo por seguir adelante en la vida y elegir ser disciplinados, enfocados e impulsados».

Sarandos siguió detrás del discurso de su esposa con sentimientos similares, además de señalar cómo la celebración del 25 de sí, también se alinea con él celebrando 25 años en Netflix.

«La gente piensa que hay mucho poder en decir que no», dijo el co-CEO de Netflix. «En realidad, es una gran debilidad decir que no todo el tiempo. El verdadero poder es poder decir que sí y descubrir una manera de hacer que funcione».

Junto con los homenajeados Avant y Sarandos, la habitación estaba llena de algunos de los nombres más importantes de Hollywood.

Sí, el fundador y presidente Eric Eisner y su esposa Lisa llenaron la habitación con invitados de alto perfil como Jennifer López, Kris JennerCorey Gamble, Ashley Olsen, Elizabeth Olsen, Ryan Seacrest, Jason Bateman, Ron Howard y más.

Los asistentes también escucharon a los ex alumnos de YES que compartieron historias personales sobre cómo el programa apoyó sus viajes educativos y profesionales. La noche terminó con una actuación especial de Shaboozey, quien interpretó su exitoso sencillo «A Bar Song (Tipsy)», así como «Highway» y «Good News».