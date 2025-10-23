Nicolas Winding Refn y Daniel Blumberg preparan Suena como un festival de cine

Aficionado a películas y bandas sonoras antiguas Nicolas Winding RefnGanador del Oscar”El brutalistaEl compositor Daniel Blumberg y la supervisora ​​musical Mary Ramos, conocida por su larga colaboración con Quentin Tarantino, se encuentran entre los invitados de alto calibre que asistirán al nuevo festival italiano Sounds Like a Movie (SLAM) dedicado a bandas sonoras.

El evento de tres días, que incluye actuaciones en vivo, proyecciones, paneles, clases magistrales y talleres, será presentado en Milán por el sello italiano. CAM Azúcar.

El evento inaugural de SLAM, que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en el museo Triennale Milano, se celebrará en conjunto con el 65 aniversario de CAM Sugar. El sello cuenta con el catálogo más grande del mundo de bandas sonoras de películas italianas, con más de 2.500 títulos originales, incluidas las composiciones de Nino Rota para “La Dolce Vita” de Federico Fellini y “8 1/2”, su álbum “Morricone Segreto” basado en las composiciones experimentales menos conocidas de Ennio Morricone para películas y “Red Light Disco de Eli Roth: la seducción en la pista de baile del cine italiano de explotación sexual” compilación con temas cuidadosamente seleccionados por Roth que se lanzó a principios de este año.

«SLAM es un ejemplo tangible de aquello por lo que trabajamos constantemente: mejorar no sólo la profunda conexión entre la música y las imágenes, sino también entre las personas que llevan a cabo este precioso esfuerzo cultural», dijo el director ejecutivo de Sugar Group, Filippo Sugar, en un comunicado. «Estamos orgullosos de inaugurar este evento que creemos ayudará a hacer de Milán un centro verdaderamente internacional para la música y el cine».

El festival se inaugurará con un panel sobre la preservación de bandas sonoras a cargo de Gianluca Farinelli, director del venerable laboratorio de restauración de películas del Archivo Cinematográfico de Bolonia de Italia. Charlará con Stéphane Lerouge, curador de la colección Écoutez le Cinéma de Universal Music France y con Andrea Fabrizii de CAM Sugar.

Winding Refn sostendrá una conversación sobre el escenario con el especialista en cine de género Manlio Gomarasca. Ramos y Holly Adams, directora de banda sonora y partitura de Universal Music Group, dialogarán con el periodista italiano Dario Zonta sobre los paisajes sonoros del “Mundo Cinematográfico de Ennio Morricone”.

Después de la proyección de “The Brutalist”, Zonta también será el anfitrión de una conversación en el escenario con Blumberg sobre su música ganadora del Oscar que combina piezas experimentales con géneros tradicionales como el jazz de época y la banda sonora de su final con el éxito disco italo de 1978 “One for You, One for Me” de La Bionda.

Los eventos en vivo en SLAM incluirán conciertos del multifacético Emile Mosseri, quien compuso la banda sonora nominada al Oscar 2021 por “Minari”; Dustin O’Halloran, ganador de un Emmy por su tema principal de “Transparent” de Prime Video; y un set del productor italiano de música trance Lorenzo Senni.

En la foto de arriba (de izquierda a derecha), Nicolas Winding Refn y Daniel Blumberg.