Nicolás Maduro, su esposa acusada en Nueva York, dice Donald Trump







El presidente Donald Trump dijo el sábado (hora local) que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense, han sido acusados ​​de presuntas «conspiraciones de narcotráfico y narcoterrorismo» en el Distrito Sur de Nueva York, y enfrentarán un juicio.

Dijo que las fuerzas estadounidenses, en colaboración con las fuerzas del orden, capturaron a Maduro y su esposa en una operación nocturna. En una conferencia de prensa en Florida, Trump dijo: «Ninguna nación en el mundo podría lograr lo que Estados Unidos logró ayer o, francamente, en tan solo un corto período de tiempo. Todas las capacidades militares venezolanas quedaron impotentes cuando los hombres y mujeres de nuestro ejército, trabajando con las fuerzas del orden estadounidenses, capturaron con éxito a Maduro en la oscuridad de la noche».

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Venezuela Caracas y salieron volando de su país en una operación conjunta que también incluyó a agencias de inteligencia y fuerzas del orden estadounidenses. «Estaba oscuro y era mortal, pero fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan la justicia estadounidense. Maduro y Flores han sido acusados ​​en el Distrito Sur de Nueva York», dijo.

Trump dijo que Maduro y su esposa «pronto enfrentarán todo el poder de la justicia estadounidense y serán juzgados en suelo estadounidense» por su presunto papel en el tráfico de drogas, y agregó que actualmente están siendo llevados a Nueva York, y las autoridades decidirán más adelante si el juicio se llevará a cabo en Nueva York o Florida.

«Haremos que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente y seguro. El dictador ilegítimo Maduro era el capo de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas ilícitas y mortales hacia el Estados Unidos. Maduro y su esposa pronto enfrentarán todo el poder de la justicia estadounidense y serán juzgados en suelo estadounidense. En este momento, están en un barco que se dirigirá, en última instancia, a Nueva York. Y luego se tomará una decisión, supongo, entre Nueva York y Miami o Florida», dijo.

Según una acusación no sellada compartida por la fiscal general Pamela Bondi sobre X, Maduro y Flores enfrentan múltiples cargos de acusaciones legales relacionados con «conspiraciones de narcotráfico y narcoterrorismo». La captura de Maduro se produce en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

Anteriormente, Trump publicó la primera fotografía del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima. En una publicación en Truth Social el sábado, el presidente estadounidense Trump dijo: «Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima».

