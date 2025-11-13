Nicolas Cage y John Woo se reunirán para la película criminal Gambino

Nicolas Cage (“Longlegs”, “Pig”) protagonizará la próxima película épica criminal “Gambino” del director John’ (“The Killer”, “Silent Night”), reuniendo a la pareja casi 30 años desde el éxito de culto “Face/Off”.

Woo dirigirá a partir de un guión escrito por el guionista de “Bad Boys”, George Gallo, y el escritor y productor ganador del Oscar de “Green Book”, Nick Vallelonga, y el paquete se lanzará en el AFM con WME Independent a cargo de las ventas.

El título sigue a Carlo Gambino de Cage, el hijo de un carnicero de Sicilia, que gobernaba el inframundo de Nueva York con silenciosa autoridad. Pero cuando su muerte conmociona a la ciudad, el periodista ganador del Pulitzer Jimmy Breslin sigue el rastro que dejó para descubrir al hombre detrás de la leyenda. Como dice la sinopsis: «A través de las voces de quienes lo amaban y quienes lo temían, Breslin elimina la compostura que enmascaraba la crueldad de Gambino, revelando cómo este outsider surgió para redefinir el poder, la lealtad y el sueño americano».

Cassian Elwes (“Dead Man’s Wire”), Edward Zeng (“Following Harry”) de NextG Films, Robert Daly Jr. y David Lipper de Latigo Films (“Not Without Hope”, “The Neglected”) producirán, con financiación de NextG Films. También producirán Cage, Gallo y Vallelonga.

«En NextG Film, nuestra visión es unir los mejores talentos creativos de Hollywood con el audaz espíritu empresarial de Silicon Valley», dijo Edward Zeng de NextG Film. «Juntos, nuestro objetivo es ofrecer una experiencia cinematográfica épica que haga que el público vuelva al teatro una y otra vez, una experiencia que no sólo entretenga, sino que inspire a las personas a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos hoy. La humanidad se encuentra en una encrucijada. A través de una poderosa narración y un arte innovador, esperamos recordarles a todos que el futuro es nuestro para darle forma, y ​​es nuestra responsabilidad compartida mejorarlo».

La noticia de “Gambino” probablemente reavivará el entusiasmo de que Cage y Woo pronto se embarquen en una secuela de “Face/Off”, el exitoso thriller de acción de 1997 que enfrentó al terrorista a sueldo de Cage con el agente del FBI de John Travolta. Paramount reveló en 1999 que tenía planes de rehacer la película con un nuevo elenco, pero en 2021 se informó que Adam Wingard dirigiría una película que sería una secuela de la primera.