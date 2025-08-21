Nicolas Cage protagonizará la temporada 5 de ‘True Detective’

Nicolas Cage se acerca a un trato para protagonizar «Verdadero detective«Temporada 5 en HBO, Variedad ha aprendido de las fuentes.

Los detalles se mantienen bajo ajustes ajustados en la nueva temporada, pero se reveló a principios de este año que la temporada 5 se desarrollará en el área de Jamaica Bay de la ciudad de Nueva York.

Cage sería la última estrella de alto perfil en asumir un papel principal en «True Detective». Los líderes de temporadas pasadas incluyen a Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams, Mahershala Ali y Jodie Foster. Harrelson, McConaughey, Ali y Foster obtuvieron nominaciones de Emmy por sus respectivas temporadas, mientras que Foster ganó un premio Emmy y Golden Globe por su trabajo en la temporada 4.

Los representantes de HBO declinaron hacer comentarios. Esto también marcaría solo el segundo papel principal televisivo que Cage ha asumido en su carrera histórica. Se reveló en 2024 que Cage jugaría a Spider-Man Noir En una serie de acción en vivo para el video MGM+ y Amazon Prime. El programa no tiene una fecha de lanzamiento oficial en el momento de esta publicación, pero está programado para debutar en 2026.

Cage es uno de los actores más famosos de su generación, después de haber ganado el Premio de la Academia al Mejor Actor por «dejar Las Vegas» y obtener una nominación en la misma categoría por «adaptación». También es conocido por sus papeles protagonistas en películas como «Moonstruck», «Raising Arizona», «Face/Off» y las películas de «Tesoro nacional» y «Ghost Rider». Sus proyectos recientes incluyen «Pig», «Longlegs», «El peso insoportable del talento masivo», «escenario de sueños» y «Renfield».

Es representado por WME, Stride Management y Goodman Genow.

«True Detective» fue Renovado para una quinta temporada en febrero de 2024 Tras el éxito de la temporada 4, también conocido como «True Detective: Night Country». Issa López regresa como escritora y showrunner bajo su acuerdo general con HBO. Según HBO, la temporada 4 fue la entrega más vista del programa hasta la fecha, con 12.7 millones de espectadores de la plataforma.