Nicolas Cage lucha contra Satanás en la película de terror Jesús

El lema de “El hijo del carpintero” puede ser un concepto elevado: María y José intentan proteger a un Jesús adolescente, cuyos florecientes milagros parecen brujería para la comunidad que lo rodea, pero Nicolas Cagequien interpreta a José, dice que tuvo una lectura muy específica de la película de terror bíblica.

«Siempre me han atraído las películas sobre la familia, empezando por ‘Al Este del Edén’ y ‘Ordinary People’, y en mi propio trabajo, he tratado de gravitar hacia los dramas familiares en particular. No se me ocurre una dinámica familiar más convincente que el propio nacimiento», dice. «Particularmente en lo que respecta a José, como padres, todos estamos bajo una inmensa presión para proteger y guiar y mantener sanos y seguros a nuestros hijos. Pero imagina a José, quien ha sido llamado a proteger y guiar lo que es divino, lo que es el hijo de Dios, y la presión bajo la cual está para entregar al niño divino a su misión es mil millones de veces. Si algo sale mal o falla o comete un error, siente que depende de él. Así que está teniendo una crisis existencial y comienza a luchar. con dudas y fuerzas, tanto humanas como espirituales, que quieren descarrilar la misión”.

“The Carpenter’s Son”, que se estrena en cines el 14 de noviembre a través de Magnolia Pictures, es creación del escritor y director Lotfy Nathan, quien dice que se inspiró en una serie de historias menos conocidas de la infancia de Jesús que a menudo se consideran heréticas.

«Siempre estoy buscando cuál podría ser una buena película», dice Nathan. «Mi padre, que está muy interesado en la historia religiosa, me presentó el Evangelio de la infancia de Tomás. Tenía una copia antigua del evangelio apócrifo y me la propuso como una idea, y pensé que era increíble. Fue una de esas raras ideas relámpago en las que puedes ver todo de inmediato. Además, si entrecierras los ojos, es una especie de historia de origen, lo cual fue emocionante para mí hacer algo así. Realmente no planeaba hacer un libro religioso «Una película o una película sobre el cristianismo, ni planeé hacer una historia de terror con ella, pero creo que fue parte de mi lectura del Evangelio de la infancia».

Noah Jupe en “El hijo del carpintero”. ©Magnolia Pictures/Cortesía Colección Everett

El mayor giro en el material original fue la decisión de Nathan de incluir a un antagonista que cambia de forma y que es conocido por sus travesuras bíblicas.

«Satanás no está en los evangelios apócrifos a los que me refería, y mis borradores anteriores no tenían ese elemento», dice Nathan. «Pero fue una evolución al tratar de contar esta historia de origen. Esta narrativa podría completar algunas piezas faltantes de la historia de Cristo y al mismo tiempo encajar clara y secuencialmente en lo que podría haber sucedido. Se me ocurrió que Jesús, cuando era niño, pudo haber tenido su primer encuentro con Satanás. Comencé a mirar el Nuevo Testamento, haciendo esas preguntas. Podrían haberse conocido antes, y me atrajo la idea de que podrían tener cierta familiaridad en ese momento, más adelante en su vida».

Noah Jupe, quien interpreta a Jesús en la película, estaba intrigado por retratarlo a una edad diferente a la que el público está acostumbrado.

«Al principio de esta película, Jesús no sabe que es Jesús», dice Jupe. «Él no sabe lo que le va a pasar. No sabe el impacto que tendrá en este mundo. Traer la inocencia de eso, ese tipo de ingenuidad, a lo largo de la historia… No necesariamente quería mirar nada posterior al nacimiento de Cristo, porque todo eso sucede después de esta historia. Quería estar presente en este momento de su vida y la mayoría de edad de Jesús, explorando eso».

Ramitas de FKA en “El hijo del carpintero”. ©Magnolia Pictures/Cortesía Colección Everett

El giro que FKA Twigs le dio a su personaje, la estoica Madre María, fue evocar su fuerza a través de su presencia y lenguaje corporal.

“Algo de lo que Lotfy y yo hablamos mucho fue de no confundir la gracia de María con la debilidad”, dice Twigs. «Incluso la forma en que ella se paraba fue algo en lo que trabajamos, la forma en que sostenía sus manos, la forma en que miraba o asentía con la cabeza fue algo de lo que hablamos desde el principio. Realmente quería otorgarle a María mucha autoridad, pero la forma en que esa autoridad se transmitiría sería que ella sería capaz de mirar, y Jesús sabría que debía detenerse. Ella podría mirar a José y él sabría que ha ido demasiado lejos. Al construir ese arco, en el momento en que ella hizo Tenía una escena explosiva, lo sentí muy justificado”.

A pesar de la historia poco convencional, Jupe dice que no tomó a la ligera la oportunidad de interpretar a una de las figuras más conocidas de todos los tiempos.

“Como amante de las historias, cuando se me presentó esta oportunidad de explorar una sección de una de las historias más grandes, ficticias o no, jamás contadas, y que ha impactado a millones y millones de personas, fue extremadamente emocionante y desalentador”, dice.

Mira el tráiler de “El hijo del carpintero” a continuación.