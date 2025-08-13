Nicola Coughlan está protagonizada por Playboy of the Western World Trailer

De Londres Teatro nacional está bancando el poder de la estrella irlandesa este invierno con su próxima producción de «el» Playboy del mundo occidental,» y Variedad puede revelar exclusivamente el primer avance de la producción que reúne a los favoritos de «Derry Girls» Nicola Coughlan y Siobhan McSweeney.

El trailer ofrece un primer vistazo a Coughlan alejándose de los salones de baile Regency de «Bridgerton» para enfrentar la clásica historia de la vida irlandesa rural de John Millington Synge. La reunión de «Derry Girls» agrega un zumbido adicional a lo que se perfila como una de las principales aperturas teatrales de la temporada festiva.

Coughlan asume el papel de Margaret Flaherty, también conocida como Pegeen, una mujer que anhela liberarse de la vida de la aldea, cuyo mundo se volcó cuando Christopher Mahon, interpretado por la estrella de «El sexto mandamiento» Éanna Hardwicke, entra en su pub alegando que ha matado a su padre. En lugar de ser rechazado, el autoproclamado asesino se convierte en un héroe local poco probable.

La producción, dirigida por Caitríona McLaughlin, directora artística del Teatro Abbey de Dublín, presenta un elenco irlandés de conjunto que también incluye a Declan Conlon, Lorcan Cranitch, Megan Cusack y Marty Rea. McSweeney interpreta a la viuda Quin, un aldeano que sospecha del encanto de Mahon después de que otros han caído bajo su hechizo.

La obra de 1907 de Synge, considerada central para el teatro irlandés como «Hamlet» es para el drama británico, sigue a la carismática Christy Mahon mientras se acuesta en la vida de la aldea, ganando corazones y corre hasta que un segundo hombre llega inesperadamente a la escena, amenazando con volar su nuevo estatus.

El equipo creativo incluye a la diseñadora de trajes y trajes Katie Davenport, la diseñadora de iluminación James Farncombe, la diseñadora de sonido Adrienne Quartly, la compositora Anna Mullarkey, con el casting de Alastair Coomer CDG y Naomi Downham.

«The Playboy of the Western World» se ejecuta en el Teatro Lyttelton del 4 de diciembre al 28 de febrero.

Mira el trailer aquí: