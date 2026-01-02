Niclas Fullkrug se une oficialmente al AC Milan, el dulce debut termina con la victoria

CagliariVIVA – AC Milán trajo oficialmente a un delantero de Alemania, Niclas Fullkrugen el mercado de fichajes esta mitad de temporada. Fullkrug no tardó mucho en debutar inmediatamente con los rossoneri cuando se enfrentaron al Cagliari en la continuación de la Serie A italiana.

El partido entre Cagliari y AC Milan tuvo lugar en el estadio Unipol Domus, el sábado por la mañana WIB, 3 de enero de 2025. En este partido, los rossoneri lograron una estrecha victoria por 1-0 gracias al único gol de Rafael Leao en el minuto 50.

Niclas Fullkrug entró al campo en el minuto 69 reemplazando a Rafael Leao. Aunque sólo apareció unos 20 minutos, la presencia del delantero de 32 años brindó opciones adicionales en la primera línea del AC Milan, especialmente en los duelos aéreos y el juego físico.

Citado el viernes en el sitio web oficial del club, el AC Milan fichó a Fullkrug procedente del West Ham United de la Premier League en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2024/2025. Los rossoneri también tienen la opción de convertir al jugador en permanente al final del período de cesión.

Fullkrug vestirá la camiseta número nueve con el AC Milan. La dirección del club espera que el delantero alemán pueda ser una solución a la necesidad de refuerzo adicional en la línea de ataque del equipo de Massimiliano Allegri.

Durante su carrera, Fullkrug inició su carrera profesional en la Liga alemana. Jugó en el equipo juvenil antes de irrumpir en el primer equipo en el invierno de 2012. Durante su carrera en la Bundesliga, Fullkrug participó en 124 partidos con 49 goles y 16 asistencias en un total de 7.689 minutos jugados.

Además de defender al Werder Bremen, Fullkrug también ha jugado en otros clubes alemanes como Greuther Fürth, Nurnberg, Hannover 96 y Borussia Dortmund. Con el Dortmund estuvo una temporada y disputó 43 apariciones en diversas competiciones con una aportación de 15 goles y 10 asistencias en un total de 3.335 minutos disputados.

Antes de pasar a la Serie A, Fullkrug se unió al West Ham United al inicio de la temporada 2024/2025. Sin embargo, su carrera en la Premier League no transcurrió sin problemas. Sólo disputó 29 partidos en distintas competiciones con tres goles y dos asistencias en un total de 1.290 minutos disputados.

A nivel internacional, Fullkrug también forma parte de la selección alemana. Apareció con Die Mannschaft en la Copa del Mundo de 2022 y hasta ahora ha disputado 24 partidos internacionales en la categoría absoluta con una colección de 14 goles.