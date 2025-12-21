Nicki Minaj se une a Erika Kirk para una sesión de preguntas y respuestas, reafirmando las opiniones a favor de Trump

Nicky Minaj se sentó a conversar con Erika Kirk al Punto de inflexión EE.UU. conferencia en Phoenix el domingo por la mañana, llamando a los activistas conservadores “los chicos geniales” en medio de ensalzar su creciente admiración por la administración actual y su desdén por la usurpación de los roles de género tradicionales.

El momento más lamentablemente memorable llegó cuando el rapero superestrella elogió al «asesino». JD Vance«, lo que llevó a un silencio incómodo, con el marido de Kirk, Charlie, siendo asesinado por un francotirador hace tres meses y medio. Erika Kirk reconoció que había habido un paso en falso por parte de Minaj, pero agregó que estaba bien porque «sabemos lo que hay en tu corazón…».

Minaj expresó además su total “respeto y admiración” por el “guapo y apuesto” presidente Trump; dio más detalles sobre sus recientes declaraciones anti-trans; profundizó en su antipatía por el gobernador de California, Gavin Newsom, que apoya a las personas trans; y sugirió que las mujeres blancas han sido víctimas de discriminación inversa, ya que se ha elevado la belleza de las mujeres negras.

El error del “asesino” se produjo cuando Kirk preguntó qué consejo daría el actor a los hombres jóvenes.

“No seas Newscum”, comenzó, repitiendo su epíteto para Newsom. «Jóvenes, tienen modelos a seguir increíbles como nuestro apuesto y apuesto presidente, y tienen modelos a seguir increíbles como el asesino. JD Vance, nuestro vicepresidente. Y cuando digo eso…» Luego se quedó en silencio.

Tomando la pelota en medio de la confusión inmediata sobre el desliz de Minaj, Kirk dijo: «Créanme, no hay nada nuevo bajo el sol que no haya escuchado. Así que estás bien… Tienes que reírte de eso, de verdad. Me han llamado de todo, ¿y sabes qué? Dios es tan bueno. Dejas que se te caiga de la espalda y esto es lo hermoso de este momento, porque si Internet quiere recortarlo, ¿a quién le importa? Amo a Nicki. Ella es una increíble mujer. Ella tiene un alma y un corazón para el Señor. Y las palabras son palabras, pero yo conozco su corazón y ni siquiera importa y tú dices lo que quieres decir, porque yo conozco tu corazón y eso no lo juzgaré, hermana”.

Cuando Minaj le preguntó sobre las reacciones violentas que ha enfrentado por sus puntos de vista ahora de derecha, Minaj, quien recientemente ha dedicado sus redes sociales a ser combativa en estos temas, provocó aplausos cuando afirmó: «No me di cuenta».

Minaj dejó en claro que ha habido un cambio total en su pensamiento político desde los días en que se podía contar con ella para derrotar a Trump. Cuando Kirk le preguntó si hay «algo que quieras dejar como legado en este mundo para tu familia, para tu bebé, para todo», Minaj respondió: «Que está bien cambiar de opinión».

A veces se proyectan muchas cosas en ti cuando cambias de opinión. Ya sabes, proyectan miedo y vergüenza sobre las personas que no piensan ni hacen lo que ellos piensan y hacen. Pero he actuado ante grandes multitudes en todo el mundo y no importa cuántas canciones cante en ese escenario, no significó tanto como esto. Porque este es un enlace directo para los más jóvenes. Este es un vínculo directo entre los jóvenes y Dios, y ha faltado en nuestros medios, en nuestras conversaciones cotidianas”.

La rapera pidió mantener fuera de sus cargos a los políticos sin lo que ella considera respeto por la fe. «Realmente siento que hay gente que se siente bien al castigar a los cristianos aquí en nuestro país. Y es algo realmente enfermizo», dijo. «No podemos permitir que personas así estén en el poder, muchachos. Esa es la verdad. Puedo endulzarlo y reírme y decir, pero la verdad es que hoy estoy aquí para decirles que no podemos permitir que las personas que tienen un problema con nosotros adoren a Dios… no podemos tenerlos en el poder».

Sobre el tema de las niñas y las mujeres jóvenes, Minaj dijo: «Recientemente en los medios, ha sido casi como un empujón no solo para que los niños negros se sientan orgullosos de sí mismos, sino que es casi como hacer eso y al mismo tiempo decirles a otros niños que no se sientan orgullosos de sí mismos. Y no quiero que ningún niño se sienta así. Si como mujeres negras, sintiéramos que no estamos siendo representadas y no somos admiradas por nuestra belleza… ¿por qué querríamos hacerle eso a otras mujeres? ¿Por qué ahora tendríamos que hacer eso? otras personas restan importancia a su belleza para que podamos sentir… no, no es así como funciona. No necesito que alguien con cabello rubio y ojos azules reste importancia a su belleza, porque yo conozco mi belleza”.

Ella explicó: «No quiero que lo que se les hizo a las niñas negras se lo hagan a las niñas blancas. No quiero que se lo hagan a ninguna niña. Quiero que todas las niñas del mundo sepan que eres única, que eres hermosa, que eres tú y que puedes felicitar a otra niña. Puedes felicitar a otra mujer y aun así saber que eres épica y asombrosa. Así que eso es lo que diría de las niñas… Sé que mis adultos entienden claramente hacia dónde quiero llegar con eso».

Ella continuó. «No me gusta que la gente haga que otras personas se sientan mal consigo mismas de ninguna manera. Necesitamos educar a las jóvenes, ya sean negras, blancas, asiáticas o hispanas, todavía necesitan ser educadas. No pueden seguir pagando por los pecados de otras personas. No han hecho nada malo».

Aunque Minaj no invocó a DEI directamente, Vance, al seguir su aparición con su propio discurso, dejó en claro que eso era de lo que creía que Minaj estaba hablando. Vance habló de enviar las iniciativas de diversidad e inclusión al “basurero de la historia”, y agregó que “en los Estados Unidos de América, ya no es necesario disculparse por ser blanco… Basamos a las personas en quiénes son, no en su origen étnico y en cosas que no pueden controlar”.

Minaj finalizó con una nota sombría advirtiendo que no es sólo Nigeria, que ella planteó por primera vez como una causa, la que está plagada de discriminación anticristiana: en su opinión, también es Estados Unidos. Y acusó a la administración Biden de haber fomentado este supuesto prejuicio contra los cristianos.

«Mira lo que se les está haciendo a los cristianos en todo el mundo. Y pregúntate por qué las personas en este país que estaban en posiciones de poder se sintieron tan cómodas al tratar de quitarnos nuestras voces. Tenían tanto miedo. Están tan intimidados. Son tan inseguros. Son tan pequeños por dentro que escucharnos y vernos adorar a Dios los irritaba. Nuestro espíritu los irrita porque cuando hablamos, se muestran. Cuando la verdad camina en la habitación, las mentiras se esconden. No salen voluntariamente. Usted «Tengo que sacárselo. Se esconden porque no quieren que usted ni nadie sepa quiénes son realmente a puerta cerrada, porque incluso ellos saben lo malvado que es tratar de privar a la gente de adorar a Dios».

«Te amamos, Nicki Minaj», dijo Kirk.