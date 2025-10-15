Nicki Minaj afirma que «ya no va a sacar más álbum»

Nicky Minaj acudió a X el miércoles por la mañana temprano para informar a sus fans, y a Jay-Z en particular, que está preparando un próximo álbum.

El rapero, que no ha lanzado ningún disco ni se sabe que haya firmado con Roc Nation, el conglomerado de entretenimiento propiedad de Jay-Z, escribiópor razones no especificadas, que ella «no va a publicar más el álbum. No más música. Espero que estés feliz ahora», etiquetando el propio identificador X de Jay-Z para cerrar el anuncio sorpresa. (El álbum más reciente de Minaj, “Viernes rosa 2”, fue publicado a través de Island/Republic.)

El martes, Minaj, que usa X prolíficamente, reiteró la fecha de lanzamiento del 27 de marzo de 2026 para el nuevo álbum en un correo (y también en 2 de octubre y 24 de septiembre, el último de los cuales permanecía, al momento de esta publicación, fijado en su perfil en el sitio).

Ese mismo día, Minaj había publicado comentarios burlones sobre Roc Nation. sugerencia la empresa había intentado sin éxito ficharla. ella también referido a ella como «nación gallo» y pareció proponer, en parte, que la muerte de d’angeloanunciado ayer por su familia, fue, inexplicablemente, parte de una campaña para salvar las apariencias de Roc Nation.

La ráfaga biliosa de Minaj posiblemente esté relacionada con reclamos que se le deben entre 100 y 200 millones de dólares relacionados con su participación en Tidal, el servicio de transmisión de música lanzado y encabezado por Jay-Z en 2015 y que fue vendido a la empresa Square de Jack Dorsey por 297 millones de dólares en 2021.

En anteriores publicaciones Minaj también apuntó a Desiree Pérez, directora ejecutiva de Roc Nation. “Desiree Pérez, se te acabó el tiempo”, Minaj al corriente el 2 de octubre. Pérez recibió un indulto en 2021 otorgado por el entonces presidente saliente Trump relacionado con cargos de drogas de décadas de antigüedad.

A principios de octubre, un guardia de seguridad que demandó a Minaj por una supuesta agresión en Alemania pidió al juez de ese caso forzar la venta de la casa del rapero en California para pagar los 503.000 dólares que Minaj le debía en relación con el caso, informó Us Weekly. reportado el 14 de octubre.

A principios de este año Minaj (nombre completo Onika Tanya Maraj-Petty) fue demandado por Brandon Garrett, un ex empleado, por acusaciones de agresión y agresión. A través de un abogado, Minaj negó las acusaciones.