Nickel Industries muestra el rendimiento de las unidades de ESG

Perth, Viva – El minería La industria está bajo una creciente presión para equilibrar la eficiencia operativa con la responsabilidad social y ambiental. Nickel Industries Limited (ASX: NIC) presentó una visión que muestra que la sostenibilidad puede fortalecer el rendimiento comercial en lugar de ser solo un requisito regulatorio.

En la conferencia de Mine Mantenance 2025 en Perth, MUYTAZAR, Jefe de Sostenibilidad de Nickel Industries, enfatizó la importancia de integrar los principios de ESG en las operaciones mineras. Explicó que las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza son cruciales para mejorar tanto la confiabilidad como la resistencia a largo plazo.

«Moviendo más allá del cumplimiento, ESG debe verse como una base para la resiliencia y la fiabilidad en los activos mineros», dijo Muchtazar. «Al vincular la sostenibilidad directamente con el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad operativa, podemos hacer activos a prueba de futuro y ofrecer resultados más fuertes para los inversores, las comunidades y el medio ambiente».

Nickel Industries opera instalaciones integradas de minería y procesamiento en Sulawesi y North Maluku. La compañía ha estado invirtiendo en tecnologías bajas en carbono y fortalecer las asociaciones comunitarias para lograr resultados de sostenibilidad medibles.

Un ejemplo clave son sus proyectos de lixiviación ácida de alta presión (HPAL). Se informa que estas iniciativas reducen las emisiones de carbono hasta en un 80 por ciento en comparación con los métodos tradicionales, lo que respalda el objetivo de la compañía de alcanzar las emisiones netas de cero para 2050.

Además de las iniciativas ambientales, la compañía ha enfatizado los programas sociales. Estos incluyen becas para estudiantes universitarios y proyectos de desarrollo de la fuerza laboral que apoyan a las comunidades locales.

Nickel Industries también ha emprendido proyectos de restauración ambiental a gran escala. Desde 2019, se han plantado más de dos millones de árboles como parte de un programa de rehabilitación de cuencas hidrográficas, lo que demuestra un compromiso ecológico a largo plazo.

Muchtazar destacó que tales esfuerzos no son secundarios a las operaciones. Señaló que son fundamentales para la mitigación de riesgos y la excelencia operativa en la minería moderna.

La compañía enfatizó que un perfil de ESG fuerte proporciona ventajas tangibles para la confiabilidad de los activos. Al integrar la sostenibilidad en las operaciones diarias, las empresas mineras pueden navegar mejor las regulaciones en evolución y las demandas del mercado.

Los asistentes a la conferencia respondieron positivamente a esta perspectiva. Muchos están explorando cómo el mantenimiento predictivo, las tecnologías de inteligencia artificial y la mejora de la fuerza laboral pueden alinearse con las estrategias impulsadas por ESG.

El enfoque de Nickel Industries sugiere que la sostenibilidad no es solo un imperativo moral, sino una herramienta práctica para las operaciones a prueba de futuro. Al vincular ESG con la confiabilidad, la compañía ofrece un modelo para minería responsable y rentable.