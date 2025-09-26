Nickel Industries destaca ESG y nuevos proyectos en ICMMS 2025

Denpasar, Viva – La Cumbre Internacional de Minerales y Metales (ICMMS) 2025 convocó a los responsables políticos, ejecutivos y expertos globales para discutir el futuro de los minerales en la limpieza energía cambio. Un tema recurrente fue que integrar ambiental, social y gobernanza (ESG) Los principios ya no son opcionales sino vitales para la competitividad a largo plazo.

Leer también: PLN IP Dé evidencia de práctica ESG integrada en las operaciones diarias de la unidad de negocios de la planta



En la sesión titulada «Configuración de las tendencias del mercado en minerales críticos: el papel de la industria posterior en la satisfacción de la creciente demanda del consumidor», muchotazar, jefe de sostenibilidad de Nickel Industries Limited, enfatizó cómo las prioridades de ESG ahora guían las decisiones de inversión y la confianza del consumidor. Explicó que estos factores también son cada vez más centrales en las relaciones comerciales.

«La transición de energía limpia requiere más que ampliar la producción de minerales: requiere producir de manera responsable, con transparencia y credibilidad», dijo MUYTAZAR. «Para generar confianza con los clientes, los informes públicos más fuertes y las auditorías independientes de terceros son cruciales».

Leer también: Honda se da cuenta del principio de ESG a través de acciones de educación y sostenibilidad



Además, señaló que las empresas deben elegir cuidadosamente qué marcos ESG adoptar, priorizando a las más relevantes para las partes interesadas y las cadenas de suministro globales. Este enfoque, argumentó, permite a los productores equilibrar la responsabilidad con las expectativas del mercado.

Mirando hacia el futuro, MUYTAZAR destacó el proyecto Sampala de Nickel Industries y el Proyecto HPAL de Nickel Cobalt (ENC), ambos lanzarán en 2026. «Estos proyectos fortalecerán la resiliencia de Nickel Industries en la cadena de suministro mediante la obtención de suministro de minerales a largo plazo y mejoran la capacidad de producir una clase baja de clase 1 Nickel, un material crítico para las baterías de vehículos eléctricos y la transición de la energía global», se dice «, se dice.

Leer también: Energy Mega Persada gana ESG Medium Global, ingresando a los 12 mejores productores mundiales de petróleo y gas



La discusión más amplia en la cumbre examinó cómo las industrias posteriores pueden asegurar suministros sostenibles al tiempo que satisfacen la creciente demanda global. Los delegados acordaron que el rendimiento creíble de ESG determinará cada vez más quién gana una ventaja competitiva en los mercados internacionales.

Organizado por Fastmarkets y apoyado por el Ministerio de Inversión de Indonesia y la industria posterior, la cumbre atrajo a los participantes de todo el mundo al Intercontinental Resort de Bali. El evento destacó el papel fundamental de Indonesia en las cadenas de suministro de níquel y baterías, al tiempo que subraya que la sostenibilidad dará forma al futuro crecimiento basado en recursos del país.