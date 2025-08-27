Nick Wright suelta buenas noticias para los Raiders antes de la temporada 2025

Después de contratar a Pete Carroll y el comercio de Geno Smith es su mariscal de campo titular, hay una nueva era con el Las Vegas Raiders. En una AFC competitiva, ¿es esto suficiente para hacer la postemporada?

Además, la competencia de los Raiders estará dentro de su propia división. El Broncos de Denver y Chargers de Los Ángeles Llegó a los playoffs la temporada pasada a través del comodín. Mientras tanto, el Jefes de Kansas City Gana otro título de la División Oeste de la AFC.

A pesar de terminar en el último lugar, Nick Wright de FS1 cree que Silver and Black tiene el talento de recuperarse en 2025. Él predice un fuerte rendimiento durante toda la temporada asegurará a los Raiders un lugar en los playoffs. Wright también cree que terminarán segundo en el AFC West.

«Vas de Aidan O’Connell a [Geno Smith] quien es consistentemente un mariscal de campo de la NFL por encima del promedio «, Wright dijo en «Primero las primeras cosas». «No necesito decir Top 10, por encima del promedio. Vas de Antonio Pierce a un futuro entrenador del Salón de la Fama. Agregas Ashton Jeanty. Tienes Brock Bowers de Year 2».

¿Qué preocupaciones tienen los asaltantes?

Aunque Wright elogió las fortalezas ofensivas de los Raiders de Las Vegas, también identificó debilidades en su ejecución esta temporada. Además, estas debilidades podrían influir en los juegos cerrados, lo que dificulta que los Raiders califiquen para la postemporada.

«Creo que esta es un delito que puede cocinar», agregó Wright. «Ahora, lo van a necesitar porque defensivamente van a luchar. También obtienen un gran beneficio: son el equipo que jugará a los Chiefs en la Semana 18 cuando se les patean los pies.… Cuando estás en la AFC West, rezas uno de tus dos juegos de Chiefs es la semana 18 «.

Las Vegas buscará un año de recuperación de Maxx Crosby, quien registró 7.5 capturas la temporada pasada. Ahora, 7.5 Sacks es mucho. Sin embargo, según los estándares de Crosby, es una temporada baja. Teniendo en cuenta que en 2022, registró 12.5 capturas, y en 2023, la estrella de los Raiders registró 14.5 capturas.

Pete Carroll listo para el desafío en Las Vegas

Si Wright es exacto con su predicción, entonces significaría que Carroll habría comenzado este nuevo desafío que estaba entusiasmado con los resultados, a pesar de su edad. Cuando habló con los medios el 27 de enero En su primera conferencia de prensa para presentarse como el entrenador en jefe de Raider, Carroll señaló que la edad es solo un número para él.

«Es el siguiente paso que podemos dar que me enciende», dijo Carroll. «Es el próximo desafío. Está regresando o superando. Está celebrando El éxito que acabas de tener y haciéndote volver a básico y continúa siendo poco consistente que me impulse.

“Las cosas que has escuchado sobre Pete y divertirte y tirar la pelota, eso es parte de eso, pero se trata de competir. Y prueba tienes valor Y tienes valor. No me importa la edad que tengas. Y para cualquiera que sea viejo y que quiera saber cómo lo haces, estás maltratando todos los días y compites y encuentras una manera de mejorar «.