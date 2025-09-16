Nick Sirianni defiende la falta de jugadas explosivas de Eagles a través de 2 juegos

El Filadelfia Eagles son 2-0 casi a pesar de su ofensa. Aún así, el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, está seguro de que las grandes jugadas están llegando.

El entrenador de Filadelfia abordó la falta de jugadas dinámicas de su lenta ofensiva y admitió que siente que podría tomarse un tiempo para desarrollarse en su disponibilidad de prensa del lunes.

A pesar de sus victorias sobre el Dallas Cowboys y Jefes de Kansas CityLos Eagles tienen solo 44 puntos en ese lapso. Tienen solo tres jugadas de más de 20 yardas en sus primeros dos juegos, un año después de presentar 74 tales jugadas en su temporada regular de 17 juegos.

¿Qué dijo Nick Sirianni sobre la falta de jugadas explosivas de los Eagles?

Parte de la falta de jugadas explosivas de los Eagles se puede atribuir a su oposición, ya que los Jefes tienen una defensa de élite. Pero Sirianni señaló que Filadelfia está trabajando en formas de llevar a sus explosivos creadores de juegos en el espacio y hacer grandes jugadas.

«Ese es un elemento que tenemos que mejorar porque siempre estás buscando ganar la batalla de explosivos, y las últimas dos semanas no lo hemos ganado», dijo Sirianni. “Pero hemos protegido el fútbol.

«Creo que hemos sido muy eficientes para mover la pelota hacia adelante como una ofensiva. Ahora, es difícil de avanzar constantemente por el campo. Quieres golpear explosivos. Tienes que golpear explosivos».

Es de esperar que los Eagles no hayan golpeado grandes jugadas, ya que están trabajando en un nuevo coordinador ofensivo en Kevin Patullo. Pero también cuentan con una serie de creadores de juegos de élite, incluido el actual jugador ofensivo del año, Saquon Barkley, además de AJ Brown, Devonta Smith y el QB de doble amenaza Jalen Hurts.

«Comienza con nosotros como entrenadores, colocándolos en posiciones para tener éxito de diferentes maneras, luego los jugadores tienen que salir y ejecutar», dijo Sirianni. «Confío completamente en nuestros jugadores, porque sé que tenemos muy buenos jugadores. Confío en nuestros entrenadores. Sé que tenemos muy buenos entrenadores».

¿Por qué los Eagles no han golpeado grandes jugadas?

Los Eagles no han recibido barkley descorchado en el juego por tierra, lo que abriría todo lo demás. Aunque está promediando 86 yardas de uso múltiple por juego, Barkley está promediando solo 3.7 yardas por acarreo y tiene solo una carrera de más de 20 yardas, ya que las defensas opuestas han abarrotado la caja para tratar de pisotear el juego de carrera de Filadelfia.

Sin esos pases de acción de juego, Brown ha sido mucho menos efectivo, ya que solo tiene 35 yardas de recepción en seis recepciones esta temporada con un largo de ocho yardas. Hurts tiene solo dos pases de más de 20 yardas y un largo de 51.

«Hay diferentes razones por las que tuvimos tantos o por qué teníamos tantos», dijo Sirianni. “Pero entendemos que para ser lo que quieres estar en ofensa, tenemos que ser más explosivos.

«Tenemos que mejorar en esa fase de nuestro juego, y tengo algunos pensamientos geniales sobre cómo hacer eso. Lo que me encanta de nuestro equipo es que siempre estamos en modo autocrítico y nos abamos a todo y solo en los intentos de mejorar, y esa es un área en la que podemos mejorar».