Nick Nurse de Sixers ofrece una nueva actualización de Joel Embiid

Joel Embiid todavía se está recuperando de la cirugía de menisco. El Filadelfia 76ers Star ha luchado con un problema de rodilla durante los últimos dos años. Su temporada 2024-25 se interrumpió mientras luchaba por subir al piso para los Sixers, jugando en solo 19 juegos.

A pesar de someterse a una cirugía en abril, parecería que Embiid puede no estar listo para el comienzo de la nueva temporada. El entrenador en jefe Nick Nurse proporcionó una actualización sobre la recuperación del antiguo MVP durante un Aparición del 13 de agosto en Talksport Radio Durante su viaje a Manchester, Inglaterra, como parte del programa de baloncesto de la NBA sin fronteras.

«Todas las noticias son positivas», dijo la enfermera a Brian T. Smith de Talksport. «Sé que está trabajando muy, muy duro, y creo que las cosas se ven bien. Ya sea que esté listo para el campamento de entrenamiento o no, creo que tal vez hay muchas más decisiones que tomar antes de llegar allí. Pero lo principal es que está sano para jugar y jugar con sus mejores capacidades, porque es increíble, sin duda sobre eso».

Independientemente de si Embiid está listo para el campamento de entrenamiento o incluso para el comienzo de la temporada, las posibilidades de éxito de la franquicia dependen de su capacidad para mantenerse saludable. Como tal, los Sixers sin duda continuarán adoptando un enfoque cauteloso con su recuperación, con la esperanza de que esté en su mejor momento más adelante en la temporada.

Dudas planteadas sobre la habilidad de juego de Embiid

Insider de la NBA Brett Siegel de Clutchpoints Recientemente habló con un miembro anónimo del personal médico de un equipo de la NBA. Durante la conversación, el empleado médico compartió sus dudas sobre si Embiid puede llegar a un nivel de NBA nuevamente nuevamente.

«Cuando se siente una segunda cirugía para intentar y solucionar el problema inicial, y luego continúa lidiando con demoras y más complicaciones, esa nunca es una buena señal», dijo el miembro del equipo médico. «Pocos jugadores han podido regresar de múltiples cirugías y lesiones a la misma parte de su cuerpo, que es lo que Joel está tratando de lograr».

El miembro del equipo médico continuó.

«Para él, específicamente, su historial de lesiones y sus problemas de rodilla se remontan a cuando ingresó por primera vez a la liga. Incluso jugar en el nivel que tiene hasta este punto es notable. Por supuesto, todos quieren verlo de regreso y 100 por ciento saludable, ya que la liga es mejor con todas sus estrellas en la cancha. La realidad aquí es que el daño se ha hecho, y ninguno de nosotros puede darse cuenta de si en realidad es reparable».

Las luchas por lesiones no son nada nuevo para Embiid. Luchó con problemas de espalda al ingresar a la NBA. Sin embargo, ahora que tiene 30 años, un problema persistente de rodilla es ciertamente preocupante para la franquicia de los Sixers y su base de fans.

Embiid podría considerar la jubilación

El informante de los Sixers, Keith Pompeyo, recientemente compartió una opinión de que si Embiid continúa luchando con las lesiones, podría verse obligado a considerar la jubilación.

«Creo que Joel puede saber que el final está cerca, y esto solo soy yo diciendo, y es como explicar a la gente por lo que ha estado pasando», dijo Pompeyo. «Porque rara vez tienes un chico que te diga cuánto dolor (están adentro) y cuánto están pasando».

Pompeyo continuó.

«Lo que tomé de esto fue que no importa quién esté allí, la cultura es la misma. Y siento que Joel Embiid sabe que puede que no sea esta temporada, pero el final está cerca. Tal vez sienta que no puede jugar al nivel que solía.

Embiid sin duda querrá volver a la aptitud completa y demostrar que todavía está entre los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, después de dos años afectados por las lesiones, eso puede ser más un sueño imposible que una realidad. Si Embiid lucha por permanecer en la cancha para la temporada 2025-26, Daryl Morey puede necesitar reevaluar el futuro del All-Star con la franquicia.