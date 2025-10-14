Nick Mangold está luchando por su vida y necesita su ayuda

Jets de Nueva York La leyenda Nick Mangold está luchando contra una «enfermedad renal crónica» y necesita tu ayuda.

Mangold hizo el anuncio masivo en las redes sociales con un largo comunicado.

«En 2006, me diagnosticaron un defecto genético que me llevó a una enfermedad renal crónica. Después de un verano difícil, estoy en diálisis mientras buscamos un trasplante de riñón. Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que tendría más tiempo», publicó Mangold.

Busca ayuda de los aficionados de sus antiguos equipos, el Chorros y los Ohio State Buckeyes, para ver si puede encontrar una coincidencia.

“Desafortunadamente, no tengo ningún familiar que pueda donar en este momento, por eso me comunico con ustedes, nuestro Chorros y las comunidades del estado de Ohio. Necesito un donante de riñón con sangre tipo O. Si está dispuesto a averiguar si puede ser compatible y donarme un riñón, visite este sitio. https://columbiaurgery.org/kidney-transplant y haga clic en el enlace para indicar QUIERO DONAR MI RIÑÓN. Utilice mi nombre completo, Nicholas Mangold, y mi fecha de nacimiento 13/01/1984. Estoy profundamente agradecido a cualquiera que considere hacer una donación”, escribió Mangold.

Mangold está siendo considerado para el Salón de la Fama del fútbol americano profesional

El 24 de septiembre, el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional anunciado los 128 jugadores de la era moderna que fueron nominados para la clase 2026.

22 de los 128 jugaron en la línea ofensiva. 7 de esos 22 jugaron la posición de central. Mangold fue uno de esos pocos elegidos.

«En el siguiente paso del proceso de selección, un comité de selección reducirá la lista a 50 (más los empates, si los hay, para el puesto 50). Los resultados de esa reducción se anunciarán a mediados de octubre», publicó el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en un comunicado de prensa.

«El Comité de Selección del Salón de la Fama, compuesto por 50 personas, reducirá aún más la lista, a 25 semifinalistas, a finales de este otoño. Otra votación creará la lista de 15 jugadores finalistas de la era moderna que se discutirán en la reunión de selección anual antes del Super Bowl LX. La generación de 2026 puede consistir en tres, cuatro o cinco jugadores de la era moderna según los estatutos del Salón de la Fama», explicó el comunicado de prensa de la PFHOF.

Los Jets tenían una vergüenza de riquezas en la posición central

Desde 1998 hasta 2016, Chorros Los aficionados disfrutaron del juego de centro de élite.

Empezó con Kevin Na Leilanequien mantuvo el fuerte durante ocho temporadas. Ese tramo incluyó dos All Pros del primer equipo, cuatro All Pros del segundo equipo y seis nominaciones al Pro Bowl. Mawae fue incluido en Canton, Ohio en la generación del Salón de la Fama del fútbol profesional de 2019.

En 2006, el Chorros tuvo dos selecciones de primera ronda. Usaron la selección global número 4 en el tackle ofensivo D’Brickashaw Ferguson. Luego, con la selección general número 29, seleccionaron a Mangold de Ohio State.

Gang Green adquirió ese capital de giro adicional en un intercambio con el Halcones de Atlanta para el cazamariscales estrella John Abraham. En realidad, fue un intercambio de tres equipos que también incluía el Broncos de Denver.

Mangold pasó a tener un maravilloso 11 años de carrera, todos con el Chorros. Terminó con dos All-Pros del primer equipo, un All-Pro del segundo equipo y siete nominaciones al Pro Bowl.