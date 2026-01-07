Nick Kroll prepara un nuevo programa de Netflix con Sam Richardson y Vanessa Bayer

Nick KrollSam Richardson, Jason Mantzoukas y Vanessa Bayer protagonizarán una nueva comedia de Netflix titulada “Cien por cien» de Gabe Liedman, el creador de «Q-Force» y showrunner de la primera temporada de «PEN15».

La comedia de media hora sigue a un grupo de amigos que trabajan dentro del complejo industrial Thought Leader. Según el logline, «Sus libros, podcasts y rutinas matutinas pueden ayudarnos a vivir nuestras vidas de manera más perfecta, pero lejos de las pantallas y los micrófonos, definitivamente están lejos de ser perfectos».

“A Hundred Percent” está escrita por Liedman y Kroll, quienes también son productores ejecutivos junto a Max Joseph (“Catfish”) y Alex Plapinger (“The Legend of Ochi”).

«Imagínenme interpretando ‘Thunderstruck’ de las Dallas Cowboy Cheerleaders sin problemas ahora mismo porque así es como me siento», dijo Liedman en un comunicado. «¡¿Este equipo, Netflix y este elenco?! Me siento especialmente afortunado de trabajar con Nick nuevamente, y prometo hacer todo lo posible para traerles a todos algo loco para ver muy pronto».

Kroll agregó: «Estoy encantado de hacer este programa con Gabe y este elenco loco. ¡No puedo esperar a explorar este grupo de amigos de alto funcionamiento que se esfuerzan por vivir sus vidas extrañas!»