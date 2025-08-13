Nick Hexum, Paris Jackson será honrado por Friendly House

Casa amigable-La organización sin fines de lucro comprometida con la recuperación de la salud mental y el abuso de sustancias para las mujeres-honrará a cuatro invitados prominentes con premios especiales en su 35º almuerzo anual de premios el 11 de octubre en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles. Los homenajeados son músicos y modelo París Jackson311 cantante, compositor y emprendedor Nick HexumAutor y casa de huéspedes, cofundadora de Ocala, Judy Crane, y la directora del programa de la casa de Miriams Rhonda L. Evans.

Friendly House otorgará a cada homenajeado un premio separado por sus distinguidos esfuerzos y logros. Jackson recibirá el Premio Rising Star; Hexum recibirá el Premio Visionario; Crane recibirá el Premio a la Excelencia en Servicio; y Evans recibirá el Premio Héroe Unsung.

El almuerzo incluirá testimonios del Programa de Corazones de Alumnos de Friendly House, una ceremonia de alfombra roja que precede al evento y una subasta silenciosa. Las ganancias de la subasta van a Friendly House y su misión «inspirar y empoderar a las mujeres en su viaje para superar los trastornos por uso de sustancias y los desafíos de salud mental» a través del apoyo clínico, cultural y comunal.

Hexum también actuará en vivo en el almuerzo con su banda de venta multiplatino, 311. El esteticista Marya Khalil-Otto, la actriz Kathryn Boyd Brolin y el músico Greg Sowders sirven en la Junta Directiva de Friendly House y serán el almuerzo. La tesorera y actriz de la junta Erica Zodtner servirá como silla de subastas silenciosa.

Los detalles adicionales sobre el trabajo de Friendly House y los boletos para el 35º almuerzo anual de premios están actualmente disponibles en el sitio web.