Nick Gehlfuss regresando a ‘Chicago Med’ en la temporada 11 al igual que Halstead

El Dr. Will Halstead regresará a Chicago.

Nick Gehfuss, quien interpretó al Dr. Halstead durante ocho años antes Dejando «Chicago Med» en 2023Volverá en un papel protagonizado por invitados en la próxima temporada 11.

La última vez que los espectadores vieron a Halstead estuvieron en el final de la temporada 8, cuando se mudó a Seattle y se volvió a conectar con la Dra. Natalie Manning (Torrey Devitto) y su hijo, Owen.

«Fue una decisión difícil, pero en última instancia, sentí que había llevado al Dr. Halstead lo más lejos que puedo ir con él. Creo que eso se reduce a una parte creativa de ti, o la energía o el espíritu que tienes que estás construido durante mucho tiempo con una persona o no», dijo Gehlfuss. Variedad En el momento de su salida. «Me siento atraído por la profesión de la variedad, y ocho años es mucho tiempo. ¡Son dos títulos universitarios! Estoy bromeando ahora que básicamente tengo un doctorado en la televisión».

Si bien Devitto dejó el programa dos temporadas antes, estaba encantado de que sus personajes pudieran reunirse en la pantalla. «Volvimos a nuestro ritmo laboral como si no tuviéramos tiempo libre. Fue un momento hermoso, y uno que espero traiga un cierre a los fanáticos», compartió. «Debido a que esta relación se ha completado para Will y Natalie. Creo que Will estaba buscando elementos de Natalie en cada relación que siguió a su ruptura. Realmente nunca la superó».

La temporada 10 presentó a Allen MacDonald, un nuevo showrunner al «Chicago Med«Mundo; en la cima de la temporada, él Vueltos provocados por los favoritos de regreso: «Una cosa que me encanta del mundo de Chicago es solo porque alguien ha salido del espectáculo, todavía son parte del mundo. Y me gusta registrarme con la gente».

«Chicago Med» regresa a NBC el 1 de octubre.