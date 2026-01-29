Nick Frost manifestó su papel en ‘Harry Potter’ y escribió ‘Hagrid’ 7.000 veces

Nick Frost dijo recientemente el guardián que manifestó interpretando el papel de Hagrid en la próxima «de HBO»harry potter«La serie se reinicia viendo las ocho películas de «Harry Potter» en la televisión y escribiendo el nombre «Hagrid» miles de veces a mano. Por más drástico que pueda parecer, el universo escuchó claramente cómo el favorito de «Hot Fuzz» y «Shaun of the Dead» conseguía el papel del querido jardinero de Hogwarts, anteriormente interpretado por el fallecido Robbie Coltrane en la pantalla grande.

«He visto todas las películas. Las vemos todas en familia durante la Navidad todos los años», dijo Frost a la publicación. «Empezamos el 20 de diciembre y terminamos una semana y media después. Antes de que me eligieran como Hagrid, mi compañero sugirió tratar de manifestarlo. Así que la Navidad pasada, vi todas las películas seguidas en el canal Sky ‘Harry Potter’, mientras escribía la palabra ‘Hagrid’ 7.000 veces».

hablando con Colisionador A principios del año pasado, Frost elogió la actuación de Coltrane en Hagrid y dijo a los fans que no esperaran una copia al carbón.

«Voy a intentar hacer algo, no ‘diferente’. Creo que hay que ser respetuoso con el tema en cuestión, pero dentro de eso, hay margen para minucias», explicó Frost. «Siempre leo a Hagrid porque es como un niño encantador, perdido, violento, divertido y cálido. Creo que la belleza de poder hacer un libro por temporada significa que puedo explorar eso mucho más, y no puedo esperar».

Chris Columbus, director original de “Harry Potter” fue noticia el año pasado durante una entrevista en Podcast “El resto es entretenimiento” en el que cuestionó el reinicio de HBO después de ver fotos de Frost como Hagrid.

“Entonces, estoy viendo estas fotografías… y [Nick Frost is] usando exactamente el mismo disfraz que diseñamos para Hagrid. Una parte de mí decía: ¿Cuál es el punto? dijo Colón. “Pensé que el vestuario y todo iba a ser diferente, pero es más de lo mismo. Todo va a ser igual. Es muy halagador para mí, porque pienso que ese es exactamente el disfraz de Hagrid que diseñamos. Entonces, parte de esto es realmente emocionante, así que estoy emocionado de ver qué van a hacer con él. En parte es una especie de deja vu de nuevo”.

En una entrevista separada con El estándarColumbus dijo que recientemente se había topado con Nick Frost y fue honesto con él: “Le dije: ‘Esto es muy surrealista para mí; tienes que entender que Robbie Coltrane y yo éramos muy cercanos’. Así que es simplemente extraño, extraño”.

“Harry Potter” de HBO debutará en algún momento de 2027.