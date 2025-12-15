Nick, el hijo de Rob Reiner, bajo custodia policial tras la muerte del director y su esposa

Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob y Michele Reiner, está detenido tras el aparente homicidio del director y su esposa el domingo por la tarde.

Nick Reiner fue arrestado el domingo por la noche a las 9:15 pm y acusado de delito grave el lunes a las 5:04 am, según los registros en línea del Departamento de Policía de Los Ángeles. La policía de Los Ángeles no pudo confirmar Variedad si Nick Reiner está bajo custodia en relación con la investigación de homicidio por las muertes de Rob y Michele, pero enumeró la descripción de la reserva de Nick como «actividad de pandillas». Su fianza se ha fijado en 4 millones de dólares.

Rob y Michele Reiner fueron encontrados muertos dentro de su casa en Brentwood, California, el domingo por la tarde alrededor de las 3:40 p. m. y, según informes, habían sido asesinados a puñaladas. El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo en ese momento que sus muertes estaban siendo investigadas como un homicidio pero no habían identificado a ningún sospechoso y nadie había sido detenido.

“Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner«, dijo un portavoz de la familia en un comunicado. «Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil».

Los Angeles Times informó el domingo por la noche que la policía estaba interrogando a un miembro de la familia Reiner. Poco después, People informó que varios miembros de la familia habían alegado que Nick Reiner mató a sus padres. Nick Reiner había revelado previamente su lucha contra la adicción y coescribió la película de 2015 “Being Charlie”, que dirigió Rob, sobre la experiencia.

A Rob y Michele Reiner les sobreviven dos hijos más, Jake y Romy. Rob Reiner también adoptó una hija, Tracy Reiner, durante su matrimonio con la actriz y directora Penny Marshall.