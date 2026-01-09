Nick Cave habla sobre escribir la canción principal de ‘Train Dreams’

Leyenda del rock Nick cueva Podría haber sido natural pedirle que escribiera un tema musical para “Tren de sueños«, incluso si no tenía ninguna conexión personal o con los realizadores o el elenco. Uno de sus álbumes más aclamados, «Ghosteen», trata sobre el dolor tras la muerte de su hijo adolescente, e incluso su trabajo anterior y posterior se inclina hacia una visión amplia de cómo lidiamos con las alegrías y las tristezas de una vida pasada con y sin seres queridos, hasta su lanzamiento más reciente, «Wild God».

Pero Cave sí conocía al protagonista de la película, Joel Edgertonquien tenía una idea de lo cerca que estaba la novela original de “Train Dreams” del corazón del cantautor. Todavía había algunos pequeños obstáculos en el camino hacia que Cave coescribiera el tema, como el hecho de que tenía poca inclinación a tocar un territorio que pensaba que pertenecía al compositor de la película, Bryce Dessner, de fama nacional. Y luego, mientras Cave cuenta la historia, sucedió de todos modos, a pesar de su voluntad consciente sobre todo el asunto.

Variedad Habló con Cave por teléfono mientras estaba en Londres, terminando algunas fechas de gira con su banda de toda la vida, Bad Seeds.

¿Cómo se te ocurrió por primera vez la petición de considerar hacer una canción? ¿Se enteró por primera vez de Bryce Dessner o habría sido (el director) Clint Bentley el primero?

En primer lugar, creo que hay que saber que “Train Dreams” siempre ha sido mi libro favorito. Siempre que me preguntan sobre libros, siempre aparece “Train Dreams”. Es un poco como “Blood Meridian” (de Cormac McCarthy) o algo así para mí, simplemente una pieza literaria perfecta, y especialmente poderosa porque es una novela corta: es algo breve y hermoso. Por eso siempre he tenido un profundo apego a ese libro. Conozco al actor principal, Joel Edgerton, es australiano, y creo que me envió un mensaje de texto preguntándome si tenía algún interés. Y realmente no tuve tiempo para hacerlo, así que es algo extraordinario. Tenía todo tipo de dudas al respecto.

¿Qué te impidió lanzarte a ello, si te encantó el libro, aparte del factor tiempo?

Yo también hago partituras, y lo último que quiere cualquiera que haya hecho una partitura para una película es que los productores entren y coloquen alguna canción al final que no se relacione con la partitura, solo para tener una especie de canción de rock al final. Nos pasa todo el tiempo cuando hacemos partituras; es increíblemente insultante. Y realmente no quería hacerle eso a Bryce. Pero vi y realmente me encantó la película. Pensé que hicieron un trabajo extraordinario al capturar esta hermosa joya de novela. Pero aún así, dudaba en meter las narices en la partitura de Bryce.

Luego vi la película, me quedé dormido, me desperté por la mañana y tenía estas letras más o menos como las lees en mi cabeza, y rápidamente las escribí y realmente me gustaron. Nunca, nunca recibo canciones como esa. Las canciones nunca me llegan de esa manera; Para mí es como sacarme los dientes escribir una canción, y esto fue muy fácil y hermoso. Así que llamé a Bryce y le dije: «Mira, he escrito algunas letras», y a él realmente le gustaron, y le dije: «Pero no sé cómo convertir eso en una canción para tu película». Luego vi el final de la película nuevamente y me di cuenta de que podía cantar esa letra sobre la partitura existente de Bryce, que era una pieza musical realmente hermosa que se deslizó hacia la secuencia de créditos. Así que eso es esencialmente lo que hice: tomé su pieza musical que ya había escrito en el estudio, la corté un poco para que pareciera más una canción, supongo, con un poco más de forma, y ​​canté estas letras sobre ella. Todo fue muy, muy fácil y realmente quedé impresionado. Tengo que decir que había algo en la escasez de la música de Bryce con la letra exagerada que tenía algo que era, al menos para mí, extremadamente emotivo.

Así que la forma en que te llegó fue…

Sí, me llegó en un sueño. No bromeo cuando digo que esto es realmente lo que pasó. Porque seguía pensando “quieren que escriba una canción” y estaba de vacaciones, así que lo último que quería hacer era tener que ir a un estudio e intentar escribir una canción. Pero las imágenes de la película estaban en mi mente cuando me fui a dormir. Y mucho de lo que hablo en la canción está directamente relacionado con la película y el libro, de hecho. Por lo general, ese tipo de cosas realmente no funcionan. Con una canción en la que realmente haces referencia a la película en sí, definitivamente es una receta para el desastre. Pero pensé que era una forma bastante hermosa de resumir todo el asunto.

Entonces, literalmente una canción sobre sueños que surgió en un sueño.

Un sueño de tren.

Mencionaste cosas que no están en la película, y se destaca una referencia a Elvis, así que me pregunto si fueron tomadas de la novela o…

Sí, lo de Elvis es del libro. Sólo recuerdo esta increíble escena donde él [the character Robert Granier] va a la ciudad (puede que me equivoque un poco) y ha pasado este tren con un tipo en él que hace que todas las chicas se estén volviendo locas. Y no sabe quién es esta persona, pero es Elvis Presley, con esa voz mágica. Es una parte hermosa del libro y no está en la película. Algunas imágenes surgieron del libro y otras las inventé yo mismo.

¿Con qué te conectaste más del libro?

Quiero decir, lo sé desde hace mucho tiempo. De todos modos, me gustan mucho los escritos de Denis Johnson, especialmente el último libro que escribió y que se publicó después de su muerte (“The Largesse of the Sea Maiden”). Pero lo que pasa con “Train Dreams” es que se podría decir que era una vida corriente, pero al mismo tiempo, era, a nivel humano, una vida extraordinaria. Y la forma en que Denis Johnson escribe sobre eso en una especie de lenguaje sencillo… hay una enorme cantidad de humildad en su lenguaje que cuenta esta historia que de repente se convierte en esta historia aplastante sobre el dolor. Es algo extraño y episódico en el que él regresa con su esposa y regresa a su trabajo como maderero y esas cosas que ve y las cosas raras que suceden. Y luego él regresa y ella ya no está allí, y su vida se convierte en esta extraña situación de duelo, como un sueño. Realmente te sorprende la idea de de qué trata realmente el libro, que es un comentario sobre el dolor y la mortalidad.

Ha sido algo con lo que has luchado tanto en tu trabajo. Una de las razones por las que tantas personas se identifican con su trabajo reciente es porque nosotros mismos nos ocupamos de esas cosas y nos interesa cómo las está procesando. Entonces es interesante que haya una continuidad con este proyecto.

Sí, hay cosas similares por las que he pasado y que prácticamente se filtran en todo lo que hago. Pero no es que intente escribir sobre esas cosas. Es que la presencia de mis chicos está impregnada de todo lo que escribo. Me resulta muy difícil separarme de eso. Se vuelve más fácil, pero ha sido muy difícil. Así que he leído “Train Dreams” muchas veces, desde hace muchos años, y obviamente adquiere una fuerza diferente con las cosas que han sucedido en mi vida personal. Hay algo en la forma en que escribe sobre el duelo que ni siquiera entiendes que se trata de eso hasta que, hacia el final, dices: «Está bien, de esto se trata este libro». Hay algo que me conmueve profundamente y que ni siquiera puedo describir: que es a la vez una vida ordinaria y una vida llena de maravillas. Que son nuestras vidas. Y la película también se hace eco de eso maravillosamente.

Escribes en la canción sobre «las cosas extrañas y maravillosas que he visto, medidas en verdad», y luego hablas de «una tendencia al dolor». Quizás te hayas esforzado por lograr ese tipo de equilibrio en mucho de lo que escribes.

Sí, contiene todas esas cosas muy a la ligera, como el libro. Ni la película ni el libro son nunca morbosos. Hay algo que reafirma la vida en esta devastadora historia. Y esa es, en realidad, la hermosa paradoja del duelo.

¿Te acercaste a ver la película con alguna inquietud, ya que el libro te era tan querido?

Sí, lo abordé con mucha inquietud, pero realmente me atrajo. Es algo propio; Creo que es totalmente diferente al libro. Hay otra (variación) de una obra de arte importante que también está conectada con el libro, y esa es la lectura de Will Patton de “Train Dreams”, el audiolibro. El audiolibro lo recomiendo a cualquiera, como la lectura más hermosa de un libro extraordinario. Pero creo que el libro es un poco más peculiar. Hay una especie de elemento lúdico en el libro, y creo que la película parece una mirada más seria al duelo, se podría decir. Pero creo que ambos manejan las riendas muy a la ligera en este tema.

Literalmente, hay sueños en el libro y en la película, y luego los capturas en la letra y hablas de «sueños locos que duran horas». ¿Pasas mucho tiempo pensando en cómo procesamos la pérdida o revivimos cosas a través de los sueños y eso?

No sueño… Ya sabes, mi esposa sueña todo el tiempo, y es una parte activa de su existencia, de sus sueños. Se despierta por la mañana, todas las mañanas: «Oh Dios, anoche tuve este sueño». Simplemente no tengo eso. Sueño a través de ella, se podría decir. Y muchos de sus sueños se parecen mucho a los sueños de la canción. Ya sabes, son sobre nuestro chico, y son muy, muy hermosos y muy simples, y sentimos que es una forma en que él nos encuentra y está con nosotros por un tiempo a través de Suzy. Es muy hermoso, todo. Entonces, sí, tenemos una relación muy fuerte con los sueños, aunque personalmente no soy yo quien sueña. Estoy muy celoso de eso.

TREN DE SUEÑOS – (En la foto) Joel Edgerton como Robert Grainier. cr: netflix © 2025 Cortesía de Netflix

¿Esto afectó en algo lo que sientes acerca de la colaboración?

Realmente me gustó la música de Bryce y lo noté cuando estaba viendo “Train Dreams”, así que por eso no quería interferir con ella. Pero encontramos una forma de hacerlo que no cambiaba en absoluto el tono de la partitura. En cierto modo, se siente, al menos para mí, como si la partitura se estuviera moviendo hacia la canción de alguna manera. Y eso se debe en gran parte a su hermosa pieza musical. Normalmente, solo trabajo con la gente con la que trabajo, Warren Ellis y la gente de Bad Seeds. Rara vez colaboro con alguien fuera de mi círculo muy reducido. Así que fue extraño y algo nuevo para mí hacer, salir un poco de mi zona de confort para hacer algo con alguien más. Fue bastante bonito.

Aparte de esta canción, ha sido una temporada buena o fructífera para ti, especialmente con cosas que la gente está viendo en el extranjero de lo que podrían estar viendo en los EE. UU. en este momento, como el especial “Veiled World” y luego la serie “The Death of Bunny Monro” y tu banda sonora. Han sido bien revisados.

Sí, a “The Death of Bunny Monro” le ha ido muy bien. La gente se ha dedicado a intentar hacer eso durante 20 años o algo así. Escribí esa (novela) hace 20 años, así que es increíble verla en la televisión. Es una serie desafiante y creo que Sky fue bastante valiente y permitió que fuera como era.

Estaréis de gira por Australia, Nueva Zelanda y varios lugares hasta agosto del próximo año. Puede que sea codicioso que Estados Unidos quiera tenerte de regreso en Estados Unidos de inmediato, cuando acabas de girar con Bad Seeds en 2024. Pero, ¿hay algún plan para regresar a Estados Unidos, o está demasiado lejos para especular?

¿A mí? No la banda, pero sí, lo soy (para shows en solitario), sí. No lo he anunciado, pero sí, estoy haciendo algunos.