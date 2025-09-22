Nick Cassavetes para dirigir la nueva versión estadounidense de ‘Boy With the Pink Pants’



Nick Cassavetes («John Q,» The Notebook «) está programado para dirigir la nueva versión estadounidense de» The Boy With the Pink Pants «, que encabezó la taquilla italiana del año pasado y rompió muchos corazones en el camino. La película cuenta la desgarradora historia real de Andrea Spezzacatena, un niño de 15 años que cometió un suicidio en 2012 después de pasar el bulying en la escuela y en línea.

La película original, dirigida por Margherita Ferri, se convirtió en un fenómeno cultural en Italia, donde recaudó más de $ 11.8 millones de casi dos millones de espectadores, venciendo a los éxitos de taquilla de Hollywood como «Wicked» y fuertes aukurs italianos como Paolo Sorrentino con «Parthenope. La película también ha inspirado a una versión de la etapa musical en el que se debut en el que se debut en el que se debutó en el que se debut en el que se debut en el que se debut en el momento y el que también está en el que se debutó a la Parté, y también está en el que se debutan en el que se está debut, y que se debutó en el que se debutan en el que se está debut, y se debutan en el que se debutan en el hecho de que el Musical. A NOSOTROS

Tarak Ben Ammar, quien produjo y distribuyó la película original con su compañía Fotos de águilaProducirá el remake estadounidense con Mark Burg.

«The Boy With the Pink Pants» parece ser un vehículo perfecto para Cassavetes que ha demostrado su talento para crear películas con carga emocional como «The Notebook», «John Q» y «Alpha Dog» que marcó generaciones y se han convertido en culto.

«Esta película tiene todas las características de una gran película», dijo Cassavetes. «La familia, la adolescencia, el primer amor, pero también el terrible recordatorio de que cada niño, sin importar cuán reunidos, parezcan estar en el exterior, es vulnerable y debe ser atendido de cerca», continuó, y agregó que la película también «presenta un papel femenino fuerte y relatable». «Es un golpe de intestino. Es una potencia», dijo Cassavetes.

«The Boy With the Pink Pants» sigue a un adolescente brillante, Andrea, que se inscribe en una nueva escuela y lucha por hacer frente al divorcio de sus padres mientras intenta hacer amigos. Anhelo de encajar, el joven intenta por cada medio para impresionar a un compañero de clase popular con el que forma un vínculo ambiguo. Un incidente de lavandería que hace que sus pantalones rojos se vuelvan rosados ​​se convierte en el catalizador para que el acoso escolar se intensifique, empujando a Andrea al límite.

«Desafortunadamente, la historia de Andrea Spezzacatena no es solo una historia italiana», dijo Ben Ammar. «El fenómeno trágico de menores que se suicidan debido a la intimidación y el ciberacoso se ha convertido en un flagelo global que el cine tiene el deber de abordar», continuó.

Ben Ammar señaló que la película tocó un acorde en Italia, donde «marcó la diferencia para cientos de miles de jóvenes». Espera que «con el remake estadounidense, tengamos la oportunidad de lograr el mismo efecto en millones de personas en todo el mundo».

Mientras tanto, Burg dijo que se «dejó sin palabras» cuando vio la película italiana. «La forma en que manejó un tema tan difícil con ligereza y profundidad, por lo que es accesible para una audiencia tan amplia, realmente me conmovió, y esa es la razón principal por la que muchas personas lo abrazaron», dijo Burg. «Nuestra intención es preservar el mismo tono delicado pero impactante, y el primer director en el que pensé para este proyecto fue Nick Cassavetes, con quien hice ‘John Q’, otra historia donde las emociones iluminan un drama social muy actual», continuó.

Gina Cassavetes, que coproduce la película, dijo: «Estoy muy orgullosa de ser parte de este proyecto. Es una historia extremadamente importante. Una que nos da un vistazo al Nuevo Mundo en el que nuestros jóvenes están creciendo y cómo una familia aa navegamos amando a nuestros hijos la mejor manera de que podamos, cuando el mundo puede ser tan cruel».

El guión para el remake será escrito por Roberto Proia, quien fue nominado en los Oscar italiano al mejor guión adaptado para la película original, y Michael Gallagher.

El remake estadounidense transponerá la historia a los Estados Unidos, muy probablemente en un pueblo pequeño; Y desarrollará el personaje de la madre de Andrea, Teresa Manes, cuya relación única con su hijo es uno de los anclajes emocionales de la película. Desde su trágica muerte, Manes se ha convertido en un defensor de la iniciativa contra el acoso escolar y también escribió un libro sobre la experiencia de su hijo.