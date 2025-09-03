Nick Bosa de 49ers nombró a la mayoría de los bordes en exceso en la NFL en la NFL

El San Francisco 49ers Tenga una temporada crucial, con algunos cuestionando cuán bueno podría ser el equipo. Después de un año algo inactividad para los estándares de los 49ers la temporada pasada, hay preguntas justas sobre el equipo que avanza.

Sin embargo, si todo va según lo planeado para San Francisco, debería ser uno de los mejores equipos de la NFL, como en años anteriores además de 2024.

A pesar de eso, algunos no creen en los 49ers, y eso se debe a algunos jugadores en la lista. Para Brad Gagnon de Bleacher Report, uno de ellos es Nick Bosa. Incluso llegó a decir que Bosa es uno de los jugadores más pagados de la NFL, citando que si bien podría ser un miembro del Salón de la Fama, no ha sido tan dominante como debería ser en los últimos años.

«Bosa eventualmente puede ser un miembro del Salón de la Fama, y ​​sigue siendo uno de los jugadores defensivos más peligrosos del juego. Eso no significa que no esté pagado en exceso.

“The fact is, the five-time Pro Bowler has been a first-team All-Pro just once. That 2022 season was also his only campaign with an approximate value above 12 (the teens are usually reserved for the top handful of players at the edge defender position), and it was one of only two seasons on his resume with 12-plus sacks,” he escribió.

¿Nick Bosa está realmente pagado en exceso?

Sugerir que Bosa no ha jugado bien en los últimos años es un poco injusto, considerando que viene de una temporada en la que tuvo nueve capturas y una intercepción. Un año antes, tenía 10.5 capturas, y un año antes, tenía 18.5.

No jugó durante la pretemporada, lo que tenía sentido desde la perspectiva de los 49ers dadas las lesiones que han tratado. Sin embargo, según otra estrella de los 49ers, Trent Williams, parece que Bosa realmente ha impresionado durante el campamento de entrenamiento.

«Quiero decir, es difícil para mí decir que está en un nivel diferente [compared to other seasons]. Para mí, ha sido el mejor por un minuto. No quiero decir que está en un nivel diferente. Es jugador defensivo del año; Lo parece todos los días.

«Cuando está en ese campo, él es el Nick que todos conocemos y amamos. Una de las razones por las que él es uno de los jugadores defensivos mejor pagados de la liga. Para poder trabajar con él todos los días, soy muy afortunado y bendecido de tenerlo. Nick se ve tan dominante como siempre ha parecido». Dijopor Henry Cheal de Si.

¿La estrella de los 49ers está realmente mal pagada?

Cheal llegó a afirmar que la estrella de los San Francisco 49ers en realidad está mal pagada.

Con jugadores como Micah Parsons, Myles Garrett y Trey Hendrickson, entre otros, que reciben salarios más de lo que la NFL ha visto para los que no son QB, es completamente justo sugerir que en lugar de ser pagado en exceso, Bosa es mal pagado.

“Cuando acordó el acuerdo de cinco años y $ 170 millones, se convirtió en el QB no pagado de la liga.

«Pero ahora los 49ers parecen haber alcanzado el premio gordo, especialmente dado la rapidez con que la inflación de la NFL de ciertas posiciones crece año tras año. La pretemporada de Bosa se ve bastante tranquila. Esa podría ser una bendición en disfraz, ya que la temporada es rápidamente sobre nosotros. Vale la pena señalar que está de vuelta con Robert Saleh, el entrenador que fue instrumental en la forma de que esa carrera temprana lo que familiaridad podría ayudarlo con esta temporada.