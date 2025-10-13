Nicholas Sparks y M Night Shyamalan hablan del nuevo libro ‘Remain’ y la película

Autor prolífico nicolas chispas estrenará su último título”,Permanecer«, el martes. Si bien la historia se ciñe al romance básico del autor de «The Notebook» y «A Walk to Remember», explora el género sobrenatural nuevo para él. Esa parte se debe al coautor y director de Sparks. M.Night Shyamalan.

Cuando se anunció por primera vez el proyecto, que incluía planes para que Sparks y Shyamalan escribieran la novela “Remain” juntos y luego estrenaran una película, ahora dirigida por Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor, adaptación un año después, dejó desconcertados a algunos fanáticos de ambos creadores. A primera vista, los dos artistas parecen completamente diferentes hasta que piensas en lo único que ambos valoran, ya sea en una historia de amor o de terror: un giro sólido.

Y aunque fue necesario hasta la novela número 25 de Sparks para que los dos intentaran unir sus respectivos poderes de subversión, esta no era la primera oportunidad que habían tenido de trabajar juntos.

«Hace mucho tiempo, cuando ‘The Notebook’ estaba siendo adaptado para la pantalla, se acercaron a un escritor para escribir el guión: era M. Night Shyamalan», dijo Sparks. Variedad en una entrevista el mes pasado. “Estaba ocupado escribiendo esta película, ‘El sexto sentido’. No sé si has oído hablar de esa película. ¿Me pregunto cómo sucedió eso finalmente?

Dejando a un lado las bromas sobre el trabajo más icónico de Shyamalan, Sparks agregó: «El escritor original era Jan Sardi, y después de eso decidieron ir con un nuevo escritor, que terminó siendo Jeremy Leven, pero le habían pedido a Night Shyamalan que hiciera eso. Así que estábamos al tanto de la carrera del otro durante mucho tiempo».

Estrenado el martes por Penguin Random House, “Remain” se centra en el arquitecto neoyorquino Tate Donovan cuando llega a Cape Cod para diseñar la casa de verano de su mejor amigo y espera comenzar de nuevo, según la descripción del editor. Recientemente dado de alta de un centro psiquiátrico de lujo donde fue tratado por depresión aguda, Tate todavía está luchando con el dolor de perder a su amada hermana, Sylvia. Su revelación en el lecho de muerte (que puede ver espíritus que todavía están atados al mundo de los vivos, un don que viene de familia) no incomoda a Tate, quien lucha por creer en más de lo que la razón puede explicar. Pero cuando se instala en un histórico bed and breakfast en El Cabo, se encuentra con una hermosa joven llamada Wren que desafiará todas las suposiciones que tiene sobre su mundo lógico y controlado.

Sparks y Shyamalan comenzaron el proyecto proponiéndose cada uno una idea para algo que incursionara en ambos géneros. Los dos decidieron utilizar la idea de Shyamalan, y Sparks se puso a escribir el manuscrito de la novela «Remain» mientras Shyamalan escribía el guión. (Sparks dice que está dejando la puerta abierta para avanzar potencialmente con el otro concepto, que él había propuesto: «Si todo esto funciona y estamos entre proyectos, podríamos hacer el mío. Es una buena historia de amor, un poco aterradora»).

Sparks terminó de escribir el libro en enero de 2024, y Shyamalan concluyó la producción de la adaptación cinematográfica dirigida por Jake Gyllenhaal y Phoebe Dynevor este verano, en camino a su estreno en octubre de 2026.

Como un proyecto como este es un campo minado para los spoilers, Sparks tiene poco que decir antes del lanzamiento de “Remain”, pero adelanta algunas cosas, una de las cuales es que “cuando lees el libro, la última página es un guiño a Night y su trabajo anterior”.

La otra es que cuando termines la novela “Remain” de Sparks y Shyamalan, no deberías asumir automáticamente que el giro será el mismo que el de la versión cinematográfica de Shyamalan el próximo otoño.

«¿Lo harán? Te diré que una de las preguntas que le hice a Night fue: ¿quieres que el final sea el mismo? ¿Quieres que el giro sea el mismo?» dijo chispas. «Y tomamos una decisión al respecto. Tienes que leer el libro y ver la película».