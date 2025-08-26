Nicholas Galitzine busca seducir

Un aire de tensión sexual cuelga sobre la mesa del banquete en el primer clip de «100 noches de héroe«, La función de fantasía de época se estrenará en Venecia.

La película, un cuento de hadas feminista escrito y dirigido por Julia Jackman basada en la novela gráfica de Isabel Greenberg, estrellas Nicholas galitzina, Emma Corrin y Maika Monroe en papeles principales.

En el clip, el negligente esposo Jerome de Amir Al-Masry le dice a su inocente novia Cherry (Monroe) que se va inesperadamente, dejándola en su castillo con su amigo Manfred (Galitzine). El encantador invitado asegura sugestivamente que «cuidará bien a su encantadora esposa», mientras que el héroe de la criada de Corrin mira sospechosamente. La historia ve a Manfred dada una apuesta secreta de Jerome para probar la cereza de la fidelidad, que se une con el héroe para defenderse de sus intentos de seducirla. A medida que el tiempo comienza a agotarse, las emociones se intensifican, lo que resulta en un triángulo amoroso con estacas de vida y muerte.

Charli XCX, Richard E. Grant y Felicity Jones también protagonizan la característica, siendo producida por Grant S. Johnson de Project Infinity («May Diciembre») junto a Helen Simmons y Stephanie Aspin como productora, mientras que las Pictures de Pitrust de Jones son una productora ejecutiva.

A principios de este año, la compañía de cine independiente adquirió los derechos de América del Norte a «100 Nights of Hero» y estableció un amplio lanzamiento teatral para más tarde en 2025.

«He estado enamorado de la novela gráfica de Isabel desde que lo leí en 2016, y ha sido un sueño adaptarlo a su propio universo cinematográfico extraño», dijo Jackman, quien adquirió los derechos de la novela antes de la pandemia. «Estoy emocionado de que la gente vea lo que hemos hecho con Manfred, Cherry y Hero, incluso si has leído el libro, es posible que aún no conozcas toda la historia».

