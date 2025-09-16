Nicholas Brown, gerente comercial de Michael Jackson, muere a los 75 años

Nicholas Brownquien trabajó como gerente de negocios para artistas como Michael Jackson, George Michael, Aerosmith, Michael Caine, Morrissey, The Cure, Boy George and Culture Club, Neil Diamond, Stevie Nicks, Jeff Lynne, Dave Navarro y muchos otros, murieron inesperadamente el 5 de septiembre en Santa Barbara, California. No se anunció ninguna causa de muerte; Tenía 75 años.

En el transcurso de sus 50 años de trabajo como contador y gerente de negocios, inicialmente en su natal Londres y más tarde en Los Ángeles, Brown manejó la gira, contabilidad, activos, regalías, impuestos, catálogos musicales de sus clientes y más.

El baterista y cofundador de Aerosmith, Joey Kramer, dijo: «Nicholas fue uno de mis mejores amigos y mi gerente de negocios, durante 38 años. Fue todo lo que podría querer en un amigo y asesor. Lo extraño mucho».

En un perfil como parte de VariedadLista de «gerentes de negocios de negocios» En 2015, Brown, recordó risas, el famoso chimpancé de Michael Jackson, Bubbles, durante la gira «Historia» del cantante, y agregó que su papel principal era, por supuesto, financiero.

«Lo que solía ser fácil ahora se ha complicado; tenemos que estar constantemente atentos», dijo. «Soy muy práctico con todos mis clientes y, por lo tanto, necesito mantenerme en contacto con las tendencias, las nuevas tecnologías en particular e incorporarlas en nuestro trabajo diario».

Brown se graduó en 2009 del Programa de Masters en Psicología Espiritual en la Universidad de Santa Mónica, donde se ofreció como voluntario. Trabajó con muchas organizaciones benéficas, convirtiéndose en miembro de la junta de la Fundación Hands and Hearts of Hope, y presidente de la Junta de la Fundación Educare, cuya misión es «inspirar y capacitar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos globales responsables, líderes valientes y compasivos, y vivir sus sueños».

A Brown le sobreviven su esposa, Gabriella Taylor, y dos hijos, Jesse y Jerish.