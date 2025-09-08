NIA realiza redadas en Jammu y Cachemira y 22 ubicaciones







En un gran avance en Jammu y CachemiraLa Agencia Nacional de Investigación (NIA) realizó búsquedas en 22 ubicaciones en cinco estados y el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira en relación con un caso de conspiración terrorista el lunes 8 de septiembre.

Según los funcionarios, las búsquedas se realizaron en ocho ubicaciones en Bihar, una en Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu, dos en Uttar Pradesh y nueve en Jammu y Cachemira, informaron la agencia de noticias ANI.

Además, los equipos de NIA separados lanzaron la operación de búsqueda simultáneamente en estos lugares basados ​​en entradas de inteligencia procesables específicas, según ANI.

Los funcionarios, mientras informaban sobre la operación y el desarrollo, dijeron a los medios que las redadas se están llevando a cabo en estrecha coordinación con la policía estatal en las residencias y locales de personas sospechosas de tener vínculos con redes antinacionales.

A principios de este año, también se registró un caso y se entregó formalmente al NIA por el Ministerio del Interior (MHA) en vista de su seriedad y posibles implicaciones de seguridad nacional.

ANI también informó que los investigadores sospechan que la red bajo el escáner está involucrada en intentos de fomentar disturbios y desestabilizar la ley y el orden en el país.

En los últimos meses, la Agencia Nacional de Investigación ha intensificado su represión contra la financiación del terror, los módulos de reclutamiento y las células durmientes que operan en diferentes regiones.

Además, operaciones nacionales similares han llevado al arresto de varios sospechosos supuestamente asociados con organizaciones prohibidas y sus intentos de radicalizar a los jóvenes a través de canales en línea y fuera de línea.

Mientras hablan sobre las redadas, las autoridades también han dicho que las redadas actuales tienen como objetivo descubrir evidencia de una conspiración más grande que involucre financiamiento terrorista, reclutamiento y coordinación con los manejadores a través de la frontera.

Según lo informado por ANI, la operación llega en un momento en que el gobierno central ha enfatizado repetidamente su política de tolerancia cero hacia el terrorismo y ha ordenado a las agencias de seguridad a fortalecer la acción preventiva contra tales amenazas.

En otro escenario, un intruso paquistaní también fue detenido por la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) en la frontera internacional en el sector RS Pura de Jammu el lunes, según lo informado por ANI.

Sin embargo, más detalles sobre el arresto del pakistaní Los intrusos todavía están esperando.

(Con entradas de ANI)





Fuente