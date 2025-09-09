NIA realiza redadas de varios estados para investigar el caso de conspiración de terror ligado a ISIS







La Agencia Nacional de Investigación (NIA) ha buscado 21 ubicaciones en cinco estados y en el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira Como parte de su investigación en un caso de conspiración terrorista vinculado con el ISIS y otras organizaciones terroristas, dijeron las autoridades el martes.

Las búsquedas se realizaron en los estados de Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka y Tamil Nadu, así como Jammu y Cachemira el lunes, dijeron.

La NIA, que asumió el caso de la policía de Kayar en el distrito de Chengalpattu de Tamil Nadu en junio de este año, confiscaron varios dispositivos digitales, incluidos los teléfonos móviles, junto con materiales documentales incriminatorios durante las búsquedas, según una declaración oficial.

El caso emanó con el arresto de un alias de Akhlathur Mohammed Akhlque Mujahid, quien supuestamente conspiró con otros para cometer actos terroristas en la India, dijo.

«Se descubrió que tenía conexiones con múltiples entidades en Pakistán y Siria«dijo la NIA.

La conspiración tenía como objetivo recolectar hombres y apoyo material para librar a Jihad contra India uniendo fuerzas con organizaciones terroristas proscritas, dijo el comunicado.

Las investigaciones de NIA mostraron que el acusado estaba en contacto con estos atuendos terroristas a través de plataformas de redes sociales, agregó.

