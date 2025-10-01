





El Agencia Nacional de Investigación (NIA) ha presentado una nueva hoja de cargos contra cuatro personas adicionales en relación con un caso que involucra la propagación de la agenda violenta de Naxal Group Naxal en Chhattisgarh, dijeron las autoridades.

Three of the chargesheeted accused — Sunita Potam, Shankar Muchaki, and Dashrath alias Dasru Modiyam — held positions in the Moolwasi Bachao Manch (MBM), a Maoist-affiliated front outfit that was outlawed by the Chhattisgarh government in October last year under the Special Public Security Act, 2005. The fourth individual, Mallesh Kunjam, was part of the Ala armada de los maoístas y permanece huyendo.

La investigación de NIA revela que los cuatro acusado estuvieron involucrados en actividades como recolección, almacenamiento y desembolso de fondos Naxal.

Según la NIA, la «organización MBM utilizó estos fondos para organizar protestas contra el gobierno elegido democráticamente y las actividades de desarrollo que se llevan a cabo en el estado».

«Estos fondos ilícitos se canalizaban a través de una organización frontal como MBM», dijo el anti-anti-terror agencia.

Un total de seis personas han sido arrestadas hasta ahora en el caso. Siete acusados, incluido el absorbso de Mallesh, han sido transferidos.

La policía de Bijapur inicialmente había cargado con dos acusados, Gajendra Madvi y Laxman Kunjam, en noviembre de 2023. La policía había registrado el caso después de la recuperación de Rs 6 lakh de Gajendra y Laxman, tanto a los trabajadores y miembros del terreno de MBM, en mayo de 2023. Estaban en su camino a depositar a las fondos en varias cuentas bancarias en el comportamiento de la CPS (Maotsters (Maots Maots.

NIA, que se hizo cargo del en febrero de 2024, presentó la primera hoja de cargos suplementaria en agosto de 2025. Se presentaron nuevos cargos contra Gajendra y Laxman, y otro acusado, Raghu Midiyami, también fue acusado en esa hoja de cargos.

