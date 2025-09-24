





El Agencia Nacional de Investigación (NIA) ha presentado un FIR contra varias personas, incluido el activista khalistaní Gurpatwant Singh Pannun. NIA también ha reservado un asesor legal del grupo prohibido Sikhs for Justice por promover a Khalistán y ofrecer Rs 11 millones de rupias para evitar que el primer ministro deje la bandera nacional el Día de la Independencia este año.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el FIR, registrado el 19 de agosto, afirma que Gurpatwant Singh Pannun organizó una «Meet the Press» en el Lahore Press Club en Pakistán el 10 de agosto de 2025. Durante la reunión de prensa, Pannu dirigió periodistas a través de un enlace de video desde Washington, EE. UU. El enfoque principal de Gurparwant Singh Pannu mientras se dirigía al periodista fue rechazar la soberanía de la India sobre Punjab y promover a Khalistán.

El líder pro-khalistaní, Pannun, durante un evento vinculado al video de Washington, también presentó un mapa de «Delhi Banayga Khalistan» que cubre a Punjab, Haryana, Himachal Pradesh y Delhi, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

El FIR se lanzó contra Pannu y otras personas afirman: «Pannun fue el anfitrión de la` `Meet the Press ‘en Lahore Press Club, Pakistán, el 10.08.2025, donde se dirigió a los periodistas a través de un enlace de video de Washington, EE. UU., Principalmente se ha centrado en el rechazo de Sovereignty sobre Punjab y la promoción de Khalistan Khalistan. En su discurso, ha ofrecido el rechazo de la India. impedirá que el primer ministro de la India iba al tricolor en Fuerte rojo el 15 de agosto de 2025. También presentó el nuevo mapa de referéndum «Delhi Banayga Khalistan» de SFJ, que incorpora Punjab, Haryana, Himachal Pradesh y Delhi en el previsto Khalistan, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Pannun fue declarado «terrorista individual» designado por el Ministerio del Interior (MHA) en julio de 2020 y enfrenta múltiples casos en el país por cargos terroristas.

A principios del 23 de septiembre, la policía canadiense también arrestó Terrorista khalistaní Inderjeet Singh Gosal sobre cargos de armas de fuego en Ontario, informó CBC, citando a Reuters.

El terrorista Khalistaní Gosal también es miembro del Sikhs for Justice (SFJ), un atuendo prohibido en India y encabezado por el terrorista jalistaní Gurpatwant Singh Pannun, según ANI.

Un terrorista pro-khalistaní también fue un asociado cercano de Hardeep Singh Nijjar. Además, Nijjar es otro terrorista khalistaní que fue asesinado a tiros fuera de un Gurdwara en Columbia Británica en junio de 2023.

(Con entradas de ANI)





