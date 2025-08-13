Nia Court extiende la custodia de Tahawwur Rana hasta el 8 de septiembre, permite 3 llamadas a Kin







Tahawwur Rana, el supuesto autor intelectual detrás del 26/11 ataques terroristas de MumbaiSe le ha otorgado permiso para hacer tres llamadas telefónicas a su hermano para discutir la contratación de un abogado para su defensa, informó la agencia de noticias ANI.

Un tribunal especial de la Agencia de Investigación Nacional (NIA) en Delhi permitió el miércoles que RANA hizo las llamadas a su hermano este mes. Las llamadas se registrarán y realizarán en presencia de un alto oficial de la cárcel, con la conversación restringida al hindi o el inglés.

Mientras tanto, el juez de sesiones adicionales (ASJ) Chander Jit Singh el miércoles extendió la custodia judicial de Rana hasta el 8 de septiembre. Se le presentó videoconferencias después de que terminó su custodia judicial.

El abogado de Rana, Piyush Sachdev, buscó más tiempo para revisar los documentos de la hoja de cargos y la hoja de cargos complementarios, informó Ani. El asunto se encuentra actualmente en la etapa de escrutinio del documento, después de la presentación de una hoja de carga suplementaria por parte del NIA.

El 1 de agosto, el tribunal había desestimado una solicitud de RANA solicitando una instalación telefónica regular para su familia, que anteriormente fue negada por las autoridades de la cárcel.

Anteriormente, solo se le había permitido una llamada a su familia.

RANA está actualmente bajo custodia judicial después del interrogatorio de la NIA en relación con los ataques terroristas del 26/11 de Mumbai. Fue extraditado del Estados Unidos en abril de este año. La NIA había presentado una hoja de cargos suplementarios contra él el 9 de julio en el caso 26/11.

Esta hoja de cargos complementarios incluye documentos de procedimiento, como una nota de arresto, una nota de incautación y otros documentos relacionados, el abogado de Rana había informado a ANI. La Hoja de cargos principales fue presentada por la NIA en diciembre de 2011.

El 9 de junio, el tribunal había permitido a Rana hacer una sola llamada telefónica a su familia por el momento. Esta llamada se realizó bajo la supervisión de un alto funcionario de las autoridades de la cárcel de Tihar y en estricta conformidad con las regulaciones de la cárcel. Recientemente, la NIA había recolectado muestras de voz y escritura a mano de Rana, quien fue extraditado de los Estados Unidos.

La NIA había informado anteriormente al tribunal que Rana se enfrentó a pruebas significativas relacionadas con los ataques 26/11. La agencia defendió la custodia continua, citando su comportamiento evasivo durante el interrogatorio y la falta de cooperación. El fiscal público especial Narender Mann representó a la NIA durante los procedimientos.

Rana fue extraditado en abril en relación con su presunta participación en los ataques terroristas de Mumbai 2008. El asalto devastador, ideado por Lashkar-e-Taibaresultó en más de 170 muertes y dejó cientos más heridos.

