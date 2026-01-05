Ni un centavo va a mi bolsillo

Jacarta – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbud Ristek) nadiem Makarim lo negó acusaciones fiscal que afirmó que recibió dinero por valor de Rp. 809,59 mil millones en relación con el presunto caso corrupción Chromebook.

Lea también: Nadiem abre hasta tres empresas encargadas por antiguos miembros de la Cámara de Representantes para adquirir Chromebooks



Nadiem destacó que el flujo de fondos es una transacción corporativa claramente documentada en PT Solusi Karya Anak Bangsa (PT AKAB).

«Me sorprendió tanto que esto pudiera incluirse en la acusación, a pesar de que ni un solo centavo del dinero entró en mi bolsillo», dijo Nadiem al leer la nota de objeción, también conocida como excepción, en una audiencia en el Tribunal Penal de Corrupción del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Nadiem Makarim sabía que los Chromebook tenían problemas, pero dice esto



Según él, el dinero fue devuelto íntegramente a PT AKAB en concepto de pago de la deuda de PT Gojek Indonesia (PTGI).

Aparte de eso, dijo que la acusación decía que se enriqueció, pero no explicó

¿Cuál es el mecanismo para que Nadiem reciba el flujo de caja de 809,59 mil millones de IDR? Por lo tanto, enfatizó Nadiem, no está claro si los fondos fluyeron hacia él y no está claro qué beneficios obtuvo del flujo de fondos. (hormiga)

Lea también: No solo, Nadiem Makarim asiste a una sesión de Chromebook con el apoyo de figuras públicas y Ojol



No solo eso, también dijo que no había explicación de la relación entre las transacciones de flujo de fondos con Google, Chromebooks o Ministerio de Educación y Culturaentonces parece como si el público estuviera dejando que el público adivinara por sí mismo.

«Dos temas no relacionados están vinculados sólo porque la transacción se produjo en 2021», dijo.

Nadiem expresó una excepción con respecto al presunto caso de corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022. En ese caso, fue acusado de corrupción que causó pérdidas financieras al Estado por valor de 2,18 billones de rupias.

Entre otras cosas, cometió corrupción al adquirir instalaciones de aprendizaje basadas en tecnologías de la información y la comunicación en forma de computadoras portátiles Chromebook y CDM para los años fiscales 2020, 2021 y 2022 que no estaban de acuerdo con la planificación de adquisiciones y los principios de adquisiciones.

El crimen se habría cometido junto con otros tres acusados ​​que han sido juzgados, a saber, Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah y Sri Wahyuningsih, así como el jurista Tan, que actualmente sigue en libertad.

En detalle, las pérdidas estatales causadas incluyen 1,56 billones de IDR relacionados con el programa de digitalización de la educación en el Ministerio de Educación y Cultura, así como 44,05 millones de dólares o el equivalente a 621,39 mil millones de IDR debido a la adquisición de MDL innecesario e inútil para el programa de digitalización de la educación.