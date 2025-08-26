Ni siquiera un perpetrador de violencia

Yakarta, Viva – Libertad de prensa En el centro de atención después de los últimos días ha habido una serie de presuntos casos de violencia contra la violencia reportero por agentes de policía sin escrúpulos.

Esta situación causa disturbios públicos, considerando que los periodistas son la cabeza de la entrega de información que juega un papel importante en el mantenimiento de la transparencia, el control social y la alfabetización comunitaria.

Respondiendo a estas condiciones, Sede de la policía Finalmente emitió una apelación firme. Se pidió a todos los oficiales de policía, que van desde el nivel de Polda hasta la policía del sector, que protegieran a los periodistas que llevaban a cabo tareas periodísticas en el campo.

Jefe de la Oficina de Información de la Comunidad (Karopenmas) Divhumas Polri Brigadier General Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko enfatizó que la tarea de los periodistas debe ser respetada y protegida por la policía.

Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

«Pida todas las filas para proteger el trabajo de la profesión profesional y periodista que son objetivos y profesionales y trabajan juntos en cada actividad», dijo el general de brigada Pol. Trunoyudo, martes 26 de agosto de 2025 fue citado por Antara.

Troyudo agregó, los medios de comunicación son un socio estratégico de la Policía Nacional que desempeña un papel importante en el desempeño de las instituciones policiales a la comunidad profesionalmente.

«(Medios) desempeña un papel importante en la proporcionar información profesional de desempeño policial, así como programas para mantener la seguridad y el orden público (Harkamtibmas), los servicios comunitarios y otros programas estratégicos», dijo.

Casos de violencia que desencadenaron el foco

La apelación de la sede de la Policía Nacional surgió después de la semana pasada, el público se sorprendió por dos casos de presunta violencia contra los periodistas.

El primer caso ocurrió el jueves 21 de agosto de 2025, cuando el equipo de medios cubrió la inspección del Ministerio de Medio Ambiente en PT Genesis, Regeneration Smelting, Jawilan District, Serang Regency. Se sospecha que varios periodistas y oficiales de relaciones públicas de KLH reciben violencia hasta la paliza.

La investigación luego estableció un miembro de BRIMOB con el Brigadier TG inicial con varias otras personas como sospechoso. Jefe de la División de Propam de la Policía de Banten Kombes Pol. Murwoto dijo que las acciones del brigadier TG ocurrieron debido a un momento de emoción.

«(Él) es provocado por la situación porque a menudo se asoció con amigos de seguridad allí, de modo que cuando el incidente ocurrió espontáneamente. Entonces no había instrucciones», explicó Murwoto.

La policía también enfatizó que la colocación de miembros de Brimob en la compañía se llevó a cabo sobre la base de una carta de solicitud oficial de la compañía, que luego fue seguida con una orden de la unidad de Brimob.

El segundo caso ocurrió el lunes 25 de agosto de 2025, cuando un periodista de Antara, Bayu Pratama Syahputra, se convirtió en víctima de la paliza de los agentes de policía mientras cubría la manifestación frente al edificio del Parlamento Indonesio, Central Yakarta.

Bayu dijo que recibió un golpe en la cabeza y la mano, hasta que se vio obligado a protegerse con su cámara. Como resultado del incidente, algunas de sus cámaras resultaron dañadas y sufrió moretones.

Respuesta Polda Metro Jaya

El incidente que Befell Bayu recibió una gran atención del Inspector General del Inspector General de la Policía de Yakarta. ASEP Edi Suheri. Inmediatamente le indicó a su personal que estuviera más alerta en proteger a los periodistas en el campo, especialmente en la situación de la manifestación.

«Lamentó los eventos experimentados por los periodistas de fotografías de Antara. En el futuro, los miembros han recibido instrucciones de proteger a los periodistas en el campo, especialmente cuando hay una manifestación», dijo el jefe del Comisionado de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya, Pol. Ade Ary, quien representó a la Kapolda.

Espero que la violencia no suceda

El caso de que los periodistas de Serang y Yakarta es claramente una fuerte advertencia para las instituciones policiales. El público espera que con la estricta instrucción de la sede de la Policía Nacional, la protección de la profesión periodista se aplique realmente en el campo, no solo el discurso.

La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Los periodistas no solo registran eventos, sino también la primera guardia para garantizar la transparencia del rendimiento del país.