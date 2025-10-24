Ni siquiera un centímetro retrocederá

Jacarta – Presidente General del Partido Golkar y Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia enfatizó que no dimitirá para proteger la dignidad de la República de Indonesia. También mencionó la dirección del presidente Prabowo Subianto de continuar protegiéndolo. soberanía país y cumplir el KPI como ministro.

«No quiero que ningún partido intente alentar su deseo de intervenir. política país. Esto no lo quiero. Sea lo que sea, apostaremos por la soberanía del país», dijo Bahlil a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Bahlil enfatizó que proporcionaría actuación mejor para llevar a cabo todas las tareas que el Presidente Prabowo le ha confiado.

«Porque para mí los ministros son funcionarios del Estado, asistentes del Presidente. Si lo que el Presidente ha ordenado es mantener la dignidad del país, cumplir el KPI, ejercer la soberanía, suelo decir, con el debido respeto, no importa un centímetro, no importa un paso, ni siquiera un centímetro retrocederé», dijo.

Por otro lado, Bahlil destacó que sólo el presidente Prabowo tiene derecho a evaluar su desempeño. Luego, Bahlil mostró sus logros a lo largo de 2025 como Ministro de Energía y Recursos Minerales.

Presidente general del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia

«Nuestros ingresos de PNBP en 2025 van por buen camino, incluso alcanzando el objetivo de APBN. Nuestro aumento ahora está por encima del APBN. El downstreaming va bien. La electricidad de las aldeas funciona bien. Proporcionamos bien a los pozos de la gente», explicó Bahlil.

«Por la justicia en el contexto de la implementación del artículo 33, de modo que todos los bienes del Estado se distribuyan equitativamente, IUP«Las IUP cooperativas y las MIPYME han sido mediadas a través de cambios en la ley», continuó.

Bahlil explicó que lo que había hecho hasta ahora era parte de traducir las órdenes de Prabowo.

«Si la gente piensa en el bien, sin duda será amable. Pero si hay partes que están perturbadas, está bien. Porque queremos hacer lo mejor para el país», concluyó Bahlil.

Anteriormente, Bahlil admitió que había perdonado al creador de sus memes que se difundieron en varias plataformas de redes sociales (redes sociales). Destacó que a la gente se le permite criticar las políticas gubernamentales.

Sin embargo, dijo, la gente no debería atacar la personalidad de alguien, ni siquiera a través de vídeos de memes.