¡Ni cáncer ni corazón! Estas enfermedades cotidianas cuestan silenciosamente la mayor parte de los costos médicos

Jacarta – Hasta ahora enfermedad crónico como cáncer, diabetesy las enfermedades cardíacas a menudo se consideran las que más contribuyen a los costos de salud. Sin embargo, los últimos hallazgos muestran en realidad un panorama diferente en Indonesia. La mayor carga de los costos médicos en el país todavía está dominada por las enfermedades infecciosas.

Lea también: Resulta que esto es lo que le sucede a tu cuerpo cuando dejas de comer carne, ¡un médico revela hechos impactantes!



Así lo reveló el Estudio de beneficios y salud de Indonesia 2025 publicado por Mercer Marsh Benefits Indonesia. El estudio fue presentado por Bella Friscintia, directora de soluciones analíticas de Mercer Marsh Benefits Indonesia, basándose en datos de utilización de servicios de salud de la población activa y sus familias. Desplázate para obtener más información, ¡vamos!

De cada 100 personas de la población, entre 8 y 9 personas están hospitalizadas. Mientras tanto, la tasa de pacientes ambulatorios fue mucho mayor, alcanzando el 65,9 por ciento. Esto significa que de cada 100 personas, entre 65 y 66 visitan a un médico al menos una vez para recibir servicios ambulatorios.

Lea también: Epidemiólogo revela riesgos de enfermedades que acechan después de las inundaciones



Curiosamente, los datos muestran que la principal causa de hospitalización en Indonesia todavía está dominada por las enfermedades infecciosas. Las infecciones intestinales ocupan el primer lugar, seguidas por el dengue hemorrágico en segundo lugar. Posteriormente aparecen enfermedades crónicas como tumores y cáncer. Las enfermedades respiratorias como la gripe y la neumonía ocupan el quinto lugar, temporalmente ISPA (Infección de las vías respiratorias superiores) ocupa la séptima posición.

«Si miramos los costos totales y el total de casos de pacientes hospitalizados, los dos primeros todavía están llenos de enfermedades infecciosas. Este patrón es bastante consistente en comparación con el año pasado», explicó Bella durante una conferencia de prensa en la oficina de Mercer Indonesia, en Yakarta, recientemente.

Lea también: Se despliegan tres helicópteros para comprobar la salud de los refugiados en Sumatra y prevenir diarreas y enfermedades de la piel



Agregó que hubo un ligero cambio respecto al año anterior. Si antes el dengue ocupaba el primer puesto, ahora las infecciones intestinales son las que más contribuyen a los costes. Se dice que este patrón es bastante singular en comparación con otros países.

«En muchos países, tanto a nivel mundial como en Asia, las enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas suelen ser las que más contribuyen a los costos de salud. Indonesia es diferente, porque las enfermedades infecciosas todavía dominan», dijo.

Mientras tanto, en el caso de los servicios ambulatorios, el patrón que surgió fue aún más sorprendente. En los últimos tres años después de la pandemia, las IRA han sido constantemente el diagnóstico número uno. Alrededor del 20 por ciento de los costes totales de los pacientes ambulatorios en Indonesia y el 27 por ciento de todos los casos de pacientes ambulatorios se deben al mismo diagnóstico: ISPA.