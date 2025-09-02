NHRC organizará la Conferencia Nacional sobre Derechos de las Personas Transgénero







El organismo de derechos humanos del Apex de la India organizará una conferencia nacional sobre los derechos de las transgénero el 4 de septiembre, para un «cambio transformador», asegurando que cada miembro de esa comunidad viva con dignidad y tenga acceso a la igualdad de oportunidades, dijeron los funcionarios el martes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) dijo que cree firmemente que la integración de las personas transgénero en la sociedad es «no solo una responsabilidad legal o institucional, sino un imperativo moral».

El presidente de la NHRC, Justice (Retd) v Ramasubramanian, será el invitado principal en la Conferencia Nacional sobre los Derechos de las Personas Transgénero, que se celebrará en el Centro de Hábitat de India.

Al convocar esta conferencia, la Comisión busca allanar el camino para un cambio transformador, asegurando que cada persona transgénero en India pueda vivir con dignidad, acceso igualdad de oportunidadesy reclamar su espacio legítimo en la sociedad, dijo la NHRC en un comunicado.

Un amplio espectro de participantes, incluidos funcionarios gubernamentales, expertos judiciales y legales, formuladores de políticas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, agencias de aplicación de la ley y representantes de los medios, se reunirán para la conferencia.

La NHRC dijo que las deliberaciones y recomendaciones en esta conferencia contribuirán a fortalecer las políticas y prácticas inclusivas, avanzar los derechos de las personas transgénero y reafirmar el compromiso de la India con los principios de los derechos humanos, la igualdad y la justicia para todos.

Centrado en el tema «Renovando los espacios, recuperando las voces», el evento enfatiza «la necesidad inmediata de abordar la discriminación sistémica, las experiencias de elevación y promover la inclusión significativa para las personas transgénero en todas las áreas de la vida», según el comunicado.

La conferencia tiene como objetivo crear una plataforma nacional para el diálogo sobre los derechos y el bienestar de las personas transgénero, revisar la implementación de disposiciones legales y esquemas de bienestary recomendar reformas de políticas prácticas para fortalecer la atención institucional, reducir el estigma y mejorar el acceso a educaciónatención médica y empleo.

También busca garantizar «una mayor responsabilidad y sensibilización dentro de las agencias de aplicación de la ley», al tiempo que celebra las voces y la resiliencia de las personas transgénero y reconoce su contribución al tejido social de la India.

«En las décadas posteriores a la independencia, las personas transgénero en la India continuaron enfrentando negligencia y marginación, a pesar de las garantías constitucionales explícitas de igualdad, dignidad y no discriminación», dijo el NHRC.

Reconociendo la vulnerabilidad de la comunidad y estos desafíos, la NHRC dijo que ha realizado visitas para evaluar las realidades terrestres en operar refugios Garima Greh para garantizar que la iniciativa cumpla con sus objetivos de manera integral.

Esta evaluación es parte del compromiso más amplio de la Comisión para mantener los derechos y el bienestar de las personas transgénero a través de una mejor implementación y monitoreo de dicha. rehabilitación programas.

Sobre la base de los hallazgos de estas visitas, la NHRC ha preparado un informe integral destinado a fortalecer las políticas y marcos para defender los derechos y la dignidad de las personas transgénero.

Al identificar las brechas en las pautas existentes y destacar intervenciones efectivas, la investigación proporciona recomendaciones basadas en evidencia para la mejora de la política, según el comunicado.

En la continuación de este esfuerzo, la Comisión está organizando la conferencia nacional sobre los derechos de las personas transgénero para discutir y avanzar en estos problemas cruciales, dijeron las autoridades.

