NHRC les pide a Andaman y Nicobar, centro que pague Rs 10L a los parientes de periodistas asesinados







La Iniciativa de Libertad de Expresión de la India (IFEI) dio la bienvenida a la Directiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) para otorgar una compensación de Rs 10 lakh a la familia del periodista Shahdev Dey, cuyo cuerpo carbonizado fue encontrado el 2 de abril, después de que desapareció el 29 de marzo.

El martes, la NHRC en su orden dirigió al Secretario Principal de las Islas Andaman y Nicobar y al Secretario del Ministerio de Información y Transmisión para proporcionar una compensación monetaria de Rs 5 lakh cada uno a la familia de Dey en dos semanas.

El 3 de abril, Suhas Chakma, coordinador de Ifei, presentó una queja ante NHRC, alegando que Dey, propietario de la República de News Channel Andaman, fue asesinado para silenciar su intrépido periodismo, ya que había expuesto presuntas actividades ilegales, como madera, como madera contrabando y juegos de azar.

En su informe a NHRC, la policía de Andaman declaró que un primer informe de información (FIR) se registró en el caso en la estación de policía de Diglipur en las islas Andaman y Nicobar bajo las secciones relevantes del Bharatiya Nyay Sanhita, 2023, y se inició una investigación bajo la supervisión del inspector Vijay Kumar.

Se constituyó un equipo de investigación especial (SIT) para garantizar una investigación imparcial, transparente y expedita sobre el asesinato de Dey. Cuatro acusados: S Gangaya (48), Ramasubramaniyan (47), Bithika Mallik (35) y M Ramesh (44)) fueron arrestados.

Las declaraciones de los testigos han sido registradas ante el tribunal y el acusado han confesado el delito. Los oficiales investigadores también han incautado la evidencia, que colectivamente justifica la naturaleza premeditada del asesinato e indican un motivo claro vinculado a las informes de Dey sobre actividades ilegales en la localidad, declararon las autoridades. Los acusados ​​están actualmente en custodia judicial en la cárcel del distrito, Mayabunder.

La policía también dijo que la investigación estaba a punto de conclusión, con la presentación de la hoja de cargos que solo esperaba los hallazgos del Laboratorio Central de Ciencias Forenses, Hyderabad.

En su ordenLa NHRC declaró: «Como se estableció el asesinato de dicho periodista que ocurrió debido a su atrevido informes de actividades ilegales en el área, la Comisión considera que es un caso adecuado en el que la familia de la víctima debería recibir una compensación monetaria».

«Los periodistas de todo el país enfrentan amenazas crecientes, especialmente de los actores no estatales, hasta sus vidas y libertades debido a su profesión. La orden de la NHRC y el enjuiciamiento del acusado es un paso en la dirección correcta para proteger a los periodistas», dijo Chakma.





