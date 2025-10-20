NHM explica prácticas mineras sostenibles en Minerba Convex 2025

Jacarta – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) fomenta el espíritu de transformación hacia industria minería sostenible en el título Minerales y Carbón Convención y Exposición (Minerba Convex) 2025.

El evento, organizado por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) a través de la Dirección General de Minerales y Carbón (Ditjen Minerba), se celebró del 15 al 16 de octubre de 2025 en el Centro Internacional de Convenciones de Yakarta (JICC), al que asistieron el Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia y su personal. NHM y PTPJ también estuvieron presentes como patrocinadores Platinum para apoyar este evento.

“Trajimos el gran nombre de NHM en Minerba Convex como uno de ellos mío el oro más grande de Indonesia, además de colaborar con PTPJ como parte de nuestro viaje. «Aquí también queremos destacar el gran nombre de PTPJ, que desempeñó un papel importante en el descubrimiento de la mina de oro de Gosowong», afirmó la directora de desarrollo empresarial del NHM, Indra Febrian, en su declaración citada el lunes 20 de octubre de 2025.

«Este impulso también sirve como un medio de información y educación al público y a las partes interesadas del sector minero en el sentido de que NHM todavía existe, es productivo y tiene un gran potencial de desarrollo empresarial», añadió.

En aquella ocasión, NHM compartió stand de exposición con PT Puncakbaru Jayatama (PTPJ) y Noor Dinar bajo los auspicios de un grupo holding. NHM y PTPJ tienen una estrecha relación con la historia de la exploración en el área de Gosowong, North Halmahera Regency, provincia de North Maluku.

El depósito de Gosowong, que sigue siendo una de las minas de oro activas de NHM, es el resultado de una exploración totalmente nueva (exploración en una nueva área que nunca ha sido minada o investigada antes) en Halmahera que comenzó en 1996 con PTPJ.

Mientras tanto, Noor Dinar, que trajo productos de monedas de oro en dinares, se convirtió en una manifestación concreta de los productos producidos por la industria minera del oro, por lo que el stand del NHM fue muy completo al proporcionar información minera desde el principio hasta el final.

En la exposición, NHM muestra infografías y vídeos que explican su compromiso con las prácticas mineras sostenibles. Desde la gestión de recursos minerales, gestión ambiental, hasta la responsabilidad social de las comunidades alrededor del área operativa. La información presentada de manera atractiva logró invitar a cientos de personas, especialmente estudiantes de minería, a asistir al stand del NHM y conocer la mina Gosowong.