NHM está haciendo esto para prevenir incendios forestales alrededor de las áreas operativas mineras.

Jacarta – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) muestra su compromiso con la prevención incendios forestales y tierra (karhutla) en el área alrededor del área operacional mío Gosowong, Regencia de Halmahera del Norte, Provincia de Maluku del Norte. También se llevó a cabo un simulacro de respuesta a emergencias por incendios forestales y terrestres.

Esta actividad, que tuvo lugar el martes 30 de septiembre de 2025, es parte de los esfuerzos del NHM para construir una cultura de preparación para desastres en las zonas mineras del este de Indonesia.

El gerente del Departamento HSE del NHM, Widi Wijaya, explicó que esta simulación no solo tenía como objetivo cumplir con los requisitos para permitir el préstamo y uso de áreas forestales, sino también como una evaluación de la preparación del equipo y las instalaciones de apoyo.

«La implementación de esta actividad es muy importante para medir las capacidades de nuestro personal e infraestructura. De esa manera, cuando ocurre una emergencia, todo el equipo está listo para colaborar y trabajar juntos de manera efectiva», dijo, en su declaración, citada el sábado 18 de octubre de 2025.

Enfatizó que NHM inculca una cultura de seguridad y respuesta a desastres en todas las líneas operativas. Este paso también es parte del apoyo de la empresa al programa nacional para controlar incendios forestales y terrestres y aumentar la conciencia ambiental en el sector minero y esta capacitación refleja los principios de la minería sustentable.

«Donde la seguridad en el trabajo y la preocupación por el medio ambiente sean las principales prioridades en todas las actividades operativas del NHM», subrayó.



Ilustración de la extinción de un incendio forestal

Se sabe que en la simulación participaron 30 participantes de varios departamentos internos, incluidos Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE), Seguridad, Civil y NHM Peduli, así como representantes de la Policía de North Halmahera Resort (Polres). La capacitación se centró en aumentar las capacidades de coordinación intersectorial para manejar posibles incendios en áreas alrededor de la mina.

Los participantes recibieron entrenamiento en comunicación de emergencia, maniobras de equipos de bomberos y uso de equipos de extinción de incendios directamente en el campo. Con escenarios diseñados para parecerse a las condiciones reales, NHM evalúa la velocidad de respuesta, la efectividad de los procedimientos de seguridad y la preparación de las instalaciones de apoyo en el entorno operativo.

El coordinador del Equipo Técnico de Respuesta a Emergencias del NHM, Zakaria Barham, enfatizó que esta actividad es parte de la estrategia de mitigación de riesgos de la empresa.

«Esta actividad garantiza que todo el personal comprenda sus respectivos roles en situaciones de emergencia. La preparación es una parte importante de nuestra responsabilidad, no sólo para la seguridad de los empleados sino también para proteger el medio ambiente alrededor del área minera», dijo.