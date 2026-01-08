NHAI establece dos récords mundiales Guinness durante la construcción de la autopista Andhra







El ministro principal de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, anunció el miércoles que la Autoridad Nacional de Carreteras de la India ha establecido dos récords mundiales Guinness durante la construcción del corredor económico Bengaluru-Kadapa-Vijayawada (NH-544G) en Andhra Pradesh “al colocar 28,95 kilómetros de carriles y 10.675 toneladas de hormigón bituminoso de forma continua en 24 horas”. El hito lo alcanzó la empresa privada Rajpath Infracon Private Ltd.

