¿Ngode tiene el mismo problema que Hamish Daud?

Jacarta – Divorcio raisa Y Hamish Daud Actualmente es un tema candente de discusión pública. Cómo no podría ser, la pareja que se casó en 2017 rara vez se ve afectada por rumores negativos sobre su matrimonio, pero de repente Raisa solicitó el divorcio ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Tras la noticia del divorcio que conmocionó al público, los vídeos de la aparición de Raisa en el escenario también se convirtieron en el centro de atención. Antes de aparecer a cantar una canción, Raisa suele transmitir varios mensajes al público. ¡Vamos, desplázate más!

Uno de ellos es por su nueva canción titulada Aparentemente Sin Ti. Raisa transmitió un mensaje sobre cómo deshacerse de una relación tóxica con alguien que realmente puede tener un buen impacto.

«A veces, cuando nos hemos separado de nuestra pareja, nos sentimos mal, estamos marchitos, letárgicos, como la cosa menos atractiva del mundo», dijo Raisa, citando el vídeo de TikTok @yourraisaasli, del sábado 25 de octubre de 2025.

Raisa parecía estar derramando su corazón ante los miles de espectadores que se encontraban presentes para disfrutar en directo de su melodiosa voz. El motivo fue que su marido, Hamish Daud, reveló que Raisa nunca se quejaba en casa.

En lugar de contarle sus problemas a su familia o a su marido, Hamish Daud admitió que Raisa prefirió confiarse frente a decenas de miles de espectadores.

Las palabras de Raisa sobre salir de esta relación tóxica se vincularon luego con sus problemas domésticos que habían estado ocultos al público.

«Pero en realidad también hay momentos en los que somos abandonados por alguien que es tóxico en nuestras vidas, pero en realidad nos volvemos más bonitos», dijo Raisa.

«De hecho, me siento más atractivo, más entusiasmado, todas las críticas son entusiastas», añadió.

Según Raisa, después de deshacerse de una relación tóxica alguien se siente mucho mejor, lo cual es normal. Es decir, ya no hay nada malo en la vida de una persona por lo que en términos de apariencia puede experimentar cambios drásticos.

«¿Por qué? Porque ya no tenemos cosas tóxicas en nuestras vidas», explicó.

Los comentarios de los internautas también destacaron la declaración de Hamish Daud acerca de que a Raisa le gustaba confiar frente a la audiencia. No son pocos los que sospechan que Raisa no sólo está dando un mensaje de apertura de su canción sino que está derramando su propio corazón.